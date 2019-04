Sporting Cristal vs Universidad de Concepción EN VIVO: partido por la Copa Libertadores

VER EN VIVO | Sporting Cristal vs Universidad de Concepción se enfrentan HOY (EN DIRECTO ONLINE vía Fox Sports) | YouTube | Sporting Cristal vs Universidad de Concepción por Internet Gratis | por la cuarta fecha de la Copa Libertadores 2019. Este cotejo se desarrollará en el Estadio Nacional desde las 5:15 p.m. (hora peruana) y 7:15 p.m. (hora de Chile). No te olvides que podrás seguir el MINUTO A MINUTO por larepublica.pe.

El equipo campeón del fútbol peruano viene de caer como local por 3-0 ante Olimpia, un resultado que no los mueve del fondo de la tabla (4°), pues en tres partidos disputados, apenas tiene un punto producto de un empate ante Godoy Cruz.

Sporting Cristal está en la obligación de ganar para mantenerse con vida en la Copa Libertadores 2019. Universidad de Concepción es la otra cara de la moneda porque viene haciendo una buena campaña.

En los tres partidos disputados hasta el momento, el equipo chileno dirigido por Francisco Bozán empató dos y ganó uno, que lo ubica en la segunda posición del Grupo C con cinco unidades. Solo están por detrás del líder Olimpia que tiene ocho.

“Le pedimos al hincha que nos siga apoyando, que nos siga acompañando. Sabemos que fue una semana mala, hay una canción de los hinchas que dice ‘En las buenas y en las malas’, ahora son las malas y necesitamos que nos acompañen”, fue el pedido de Claudio Vivas en la previa del partido.

Horarios del Sporting Cristal vs Universidad de Concepción EN VIVO ONLINE por la Copa Libertadores 2019

Perú 5:15 p.m.

Ecuador 5:15 p.m.

Colombia 5:15 p.m.

México 5:15 p.m.

Bolivia 6:15 p.m.

Paraguay 7:15 p.m.

Venezuela 6:15 p.m.

Argentina 7:15 p.m.

Chile 7:15 p.m.

Uruguay 7:15 p.m.

Brasil 7:15 p.m.

Sporting Cristal vs Universidad de Concepción EN VIVO: canales para ver partido por Copa Libertadores 2019

Perú: Fox Sports 2 y Fox Play Sur

Argentina: Fox Sports 2 y Fox Play Sur

Uruguay: Fox Sports 2 y Fox Play Sur

Ecuador: Fox Sports 2 y Fox Play Sur

Colombia: Fox Sports 2 y Fox Play Sur

Chile: Fox Sports 2 y Fox Play Sur

Bolivia: Fox Sports 2 y Fox Play Sur

Sporting Cristal vs Universidad de Concepción: alineaciones posibles

Sporting Cristal: Patricio Álvarez, Cristian Carbajal, Omar Merlo, Renzo Revoredo, Johan Madrid, Jorge Cazulo, Horacio Calcaterra, Cristian Ortiz, Patricio Arce, Emanuel Herrera y Fernando Pacheco.

DT: Claudio Vivas.

Universidad de Concepción: Cristián Muñoz, Alexis Rolin, Gustavo Mancia, Germán Voboril, Guillermo Pacheco, Nicolás Maturana, Hugo Droguett, Alejandro Camargo, Josepmir Ballón, Patricio Rubio y Nicolás Orellana.

DT: Francisco Bozán.

Sporting Cristal vs Universidad de Concepción EN VIVO por Internet: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido por la Copa Libertadores 2019?

Si quieres VER en Internet el Sporting Cristal vs Universidad de Concepción EN VIVO, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante.