Toda la verdad de 'Deportivo Saiyajines' contada por su creador, no son de Ayacucho y no juegan la Copa Perú

Para Yino Soto Almanza, un amante del fútbol y fanático de Dragon Ball, 2012 fue el año en que su vida cambio. Combinó sus pasiones para crear un equipo de su barrio, en su natal Ayaviri en Puno.

El talento de Yino le permitió diseñar la indumentaria de su equipo y que hoy, siete años después, miles de hinchas del deporte rey anhelan tener: Una camiseta que hace honor a las armaduras que utilizan los saiyajines, fieros guerreros del anime creado por Akira Toriyama, Dragon Ball. Con esta vestimenta participaron en su primer torneo, un Campeonato de verano que cada año se disputa en la cancha ‘La Bombonera’, en Ayaviri.

Es un campeonato libre de fútbol ocho (formato en el que solo intervienen ocho jugadores por bando). Pero serio, fuerte. El año pasado quedamos terceros. En este año se juegan once fechas y ya solo faltan dos. Y ya estamos casi clasificados a la liguilla. Como premio suelen dar una moto o un toro”, indicó a una radio local.

Sin embargo, fuera del pintoresco torneo que disputan, lo que más llamó la atención del mundo fue el diseño de la camiseta con una placa dorada sobre el abdomen, pecheras blancas y hombreras doradas. El short también es azul, como los saiyajines.

La popular vestimenta la estrenaron la semana pasada “Como tengo mis confecciones, yo mismo he creado el diseño y yo mismo lo he cocido. Hice todo. Soy fanático de Dragon Ball y por eso, hasta los buzos del equipo también son como los trajes de Gokú”, indicó.

El éxito de las camisetas en la primera fecha fue tal que, durante el entrenamiento, los mismos rivales se acercaron para tomarse fotos. “Me decían ‘véndeme tu camiseta’… Incluso, nos han querido sobornar con cajas de cerveza. Al final, a los rivales les he dado como unas diez camisetas. A cambio me dieron una caja de cerveza y me prometieron ‘ponerme’ comida en las últimas fechas”, contó Yino.

Un nuevo negocio

Las camisetas del 'Deportivo Saiyajines' han sido la sensación en Facebook y han traspasado fronteras, por lo que Yino Soto no va a desaprovechar la oportunidad, pues anunció que por la gran demanda de la prenda las venderá a 25 soles cada una.

Un nuevo Club

Al ser consultado si se animaría a cambiarle el nombre al equipo por uno más relacionado al anime, el creador señaló “No he pensado en cambiarle el nombre, pero viéndolo bien, como el modelo de las camisetas ya se hizo viral, sí, mejor le cambiamos. Le pondremos Club Deportivo Los Saiyajines de Ayaviri”.

La sensación del club es tanta que incluso tienen proyectado inscribirse en la Copa Perú. La idea es ir creciendo poco a poco.

Por el momento invierte entre 8 y 10 mil soles para cubrir los gastos del equipo. Solo le paga a dos jugadores, a uno 120 soles y a otro 100 por partido. Además debe asumir pagos de arbitraje, comida y cerveza, una tradición en el torneo que disputan. “Después de jugar, todos celebran. Yo pongo de seis cajas para arriba”, comenta.

Sin duda alguna, lo que comenzó como el sueño de un joven que amante de los animes y el fútbol se ha convertido en la posibilidad de crecer y convertirse en una potencia de Ayaviri y, por qué no, del fútbol puneño.

La primera encarnación de los Saiyajines: Los diablos azules