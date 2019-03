Sergio Ramos y Florentino Pérez tuvieron fuerte discusión tras la derrota del Madrid

La derrota del Real Madrid ante el Ajax por la UEFA Champions League exasperó los ánimos en el cuadro español. Pero donde la bomba detonó fue en el vestuario del Santiago Bernabéu, escenario en el que el presidente del club, Florentino Pérez, y el capitán, Sergio Ramos, protagonizaron una acalorada discusión.

Luego del partido, Florentino Pérez aguardó en la caseta para hablar con los jugadores y les recriminó el trabajo realizado en el partido.

Conforme corrían los minutos, el presidente del Real Madrid fue cambiando el tono y hasta se refirió a una falta de dedicación, de días libres de más e incluso usó la palabra “vergonzoso”.

Esa fue la gota que derramó el vaso para que Sergio Ramos le retruque y lo acuse a él y a su junta directiva de una pésima planificación. “Te echo”, le dijo Florentino Pérez. “Tú me pagas y yo me voy”, le respondió azorado el defensa central.

“Yo he dado todo y me he partido la cara por este escudo, por este club y hasta por ti”, agregó el capitán del Real Madrid mientras sus compañeros atestiguaban el intercambio de palabras.

Tras la controversia, Florentino Pérez tuvo una reunión con la junta directiva del Real Madrid que se extendió hasta las 2: a.m. Es allí donde se barajó destituir al entrenador Santiago Hernán Solari y colocar en su lugar a José Mourinho. No faltaron las discrepancias sobre el hecho de recontratar al portugués, por eso finalmente no se quedó en nada, pero eso no significa que no se retome el tema próximamente.