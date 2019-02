Franco Cabrera toma con humor la polémica discusión de sus compañeros de 'Al Ángulo'

El último lunes el programa deportivo ‘Al Ángulo’ vivió un tenso momento cuando se encontraba al aire. Esto se dio cuando los panelistas; Diego Rebagliati y José Chávarri tuvieron una fuerte discusión obligando a mandar al corte comercial para que se calme el ambiente. Ahora, Franco Cabrera conductor del mencionado programa tomó como broma este hecho y salió a parodiar la pelea con un peculiar baile. El video fue compartido en Youtube.

Recordemos que el fuerte intercambio de palabras entre los panelistas se inició a raíz de no concordar con el análisis del juego desarrollado en el Alianza Lima – Sporting Cristal. Mientras que Rebagliati defendió la intensidad del partido asegurando que al fútbol peruano se le pedía eso. Para Chávarri esto no fue bien recibido y salió a decir "que si yo quiero ver intensidad me voy al hipódromo y veo como los caballos corren”.

Esto no le gustó al primer y el set de ‘Al Ángulo’ terminó reventando donde ambos protagonistas se enfrascaron en un discusión. Diego Rebagliati respondió a su compañero: “No me ningunees”, seguido de otras palabras. Esto obligó a Franco Cabrera mandar al corte por la ‘calentura’ del momento tal y como se aprecia en las imágenes compartidas en Youtube.

Ahora, Franco Cabrera con la ‘picardía’ que lo caracteriza, usó este momento tenso para formar una coreografía con la frase de Rebagliati: “No me ningunees”. El conductor del programa deportivo bromeó con un baile en vivo que terminó divirtiendo a sus televidentes. Este video también fue subido a la plataforma de Youtube.