Los dos desaires de Gareth Bale que lo pone en la lupa del Real Madrid [VIDEO]

Gareth Bale no es titular en el Real Madrid y la incomodidad por esa situación ha salido a la luz en el partido contra el Levante. Dos acciones del delantero galés en el último partido de la Liga Santander lo ha puesto en la mira de las críticas tras evidenciar que no quiso hacer trabajos de calentamiento, y cuando marcó su gol no dejó que nadie se le acercara para celebrar.

Un video de la banca de suplentes del Real Madrid, que ha sido compartido por el canal Gol, deja al descubierto que Bale no la pasa bien bajo el mando de Santiago Solari, DT del cuadro ‘madridista’.

Todo comenzó cuando el galés fue enviado a realizar trabajos de calentamiento en el desarrollo del partido, luego de unos minutos el DT del cuadro ‘Blanco’ llamó a Federico Valverde para que ingresara a jugar. Esto le causo gracia al ‘Expreso de Cardiff’ ya que el juvenil era tomado en cuenta y él no. Luego de esta decisión, Bale optó por no seguir calentando y volvió a la banca de suplentes donde sus compañeros Marcelo y Dani Ceballos lo miraron con asombro por su reacción.

Santiago Solari se percató de este hecho y le ordenó que volviera a los calentamientos ya que tenía pensado usarlo en los minutos finales, y así fue. Gareth Bale saltó al campo a los 74’ en reemplazo de Karim Benzema y logró anotar de penal.

Otra polémica se armó luego de su tanto, y es que cuando se fue a celebrar, Lucas Vázquez se le acercó para festejar y felicitarlo pero el galés le hizo el desplante que fue captado por las cámaras de televisión.

Sobre estos hecho, el técnico del Real Madrid fue consultado en conferencia de prensa post partido y solo atino a decir: “Lo que he visto es cómo ha jugado para ayudar al equipo”, “Qué celebre los goles como quieran”, manifestó Solari.

Real Madrid: Gareth Bale se negó a continuar con los trabajos de calentamiento

Real Madrid: Lucas Vázquez fue a celebrar con Bale y este lo desairó