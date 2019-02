River Plate vs Racing EN VIVO: 2-0 en partido por la Superliga Argentina

River Plate vs Racing medirán fuerzas EN VIVO en el Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti de Buenos Aires, hoy domingo a las 5:20 p.m. en la jornada 18 de la Superliga Argentina 2019. La transmisión estará a cargo de FOX Sports y TNT Sports, además podrás seguir el minuto a minuto vía LaRepublica.pe.

Minuto a minuto del River Plate vs Racing Club EN VIVO ONLINE por la Superliga Argentina

18' Fuera de juego de Pinola que se sumó al ataque en una contra 'millonaria'

11' ¡Uffffff! Disparo de Pratto desde larga distancia que sale apenas desviado de la valla de Arias

9' Circula el balón River en su campo de juego. Racing no encuentra fluidez en su juego

4' ¡GOOOOOOL DE RIVER! AUTOGOL DE DONATI

3' Tiro de esquina para Racing que no logra conectar Zaracho

Inició el segundo tiempo

Final del primer tiempo

45' El colegiado añade 1 minuto más

40' Borré desaprovechó otra clara ocasión de gol que pudo ser el 2-0

39' Racing busca reaccionar, pero River neutraliza sus aproximaciones

31' ¡GOLAZAZAZAZO DE QUINTERO! GANA EL 'MILLONARIO' 1-0

29' Centro desde el costado derecho de River para Lucas Pratto, pero la defensa de Racing despeja el peligro

25' Partido muy igualado. Los dos equipos se anulan, hay pocas diferencias.

19' Disparo de Donati tras un cobro de córner, pero el balón sale desviado. Avisó Racing

17' ¡UFFFF! Quintero asiste a Borré, pero Arias se luce con una atajada fenomenal que evita el 1-0 a favor del 'Millonario'

14' Partido disputado en el medio campo. Ni River ni Racing logran aproximarse con claridad a los arcos

10' Se paralizan las acciones. El meta Arias se queja de un golpe provocado por Borré

5' Buen pase filtrado de Palacios a Casco que saca el centro raso al corazón del área de Racing, pero Borré desperdicia una clara ocasión de gol

3' Centro de Borré que termina en las manos de Arias.

1' Tiro libre para Racing desde campo de juego

Inició el partido

Alineaciones confirmadas River Plate vs Racing Club EN VIVO ONLINE por la Superliga Argentina

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco; Enzo pérez, Exequiel Palacios, Juan Fernando Quintero, Ignacio Fernández, Rafael Borré y Lucas Pratto.

Racing Club: Arias, Saravia, Sigali, Donatti, Mena, Díaz, Solari, Domínguez, Cardozo, Cristaldo y López (C).

Luego de las dos victorias al hilo –frente a Vélez y Godoy Cruz- River Plate tiene la consigna de recuperar la confianza para seguir sumando para mantenerse dentro de los favoritos del campeonato argentino, en la zona de clasificación.

Con 25 puntos y ubicado en el octavo lugar de la tabla de posiciones, el cuadro liderado por Marcelo Gallardo apelará a su condición de local para obtener para retener los puntos, sin embargo, el partido no será sencillo ya que se enfrentan al líder de la Superliga Argentina.

"Será un partido muy disputado contra el puntero del campeonato que viene haciendo bien las cosas. Por lo que he escuchado, este partido no lo toman como una revancha de la Copa. Es un partido en el que ellos van a defender la punta del campeonato y sabemos que jugaremos contra un gran equipo. No tiene nada que ver un partido con el otro", manifestó Gallardo.

En la otra cara de la moneda, Racing asumirá el compromiso con los ánimos al tope luego de sumar ocho partidos invictos en la Superliga y posicionarse primero en el tabla, lo que usarán como una motivación para no amilanarse frente a la hinchada de los ‘millonarios’.

De esta manera, el equipo de Eduardo Coudet intentaría hacer de las suyas con alguras variantes en su once, por la ausencia de Matías Zaracho, Neri Cardozo y Eugenio Mena.

De acuerdo con los últimos cinco enfrentamientos entre River Plate vs Racing Club, el elenco de franja se adueñó del resultado en dos oportunidades, el cuadro ‘celeste’ una vez, mientras que las otras dos terminaron en empate.

Probables alineaciones del River Plate vs. Racing EN VIVO por la Superliga Argentina:

River Plate:vFranco Armani, Javier Pinola, Milton Casco, Gonzalo Montiel, Leonardo Ponzio, Ignacio Fernández, Ezequiel Palacios, Lucas Martínez, N De La Cruz, Lucas Pratto, R. Borré.

DT: Marcelo Gallardo

Racing: Gabriel Arias, Leonardo Sigali, Alejandro Donatti, Eugenio Mena, Renzo Saravia, Marcelo Díaz, Augusto Solari, Ricardo Centurión, Federico Zaracho, Lisandro López, Jonathan Cristaldo.

DT: Eduardo Coudet

Guía de canales del River Plate vs. Racing EN VIVO por la Superliga Argentina:

Argentina: FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur, TNT Sports

Bolivia: FOX Sports 2 Cono Sur

Brasil: Fox Sports 2 Brazil

Chile: FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

Colombia: FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

Ecuador: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

México: FOX Play Norte, Fox Sports 2 Cono Norte

Perú: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

Estados Unidos: Fanatiz

Uruguay: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

Venezuela: Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte

Horarios del River Plate vs. Racing EN VIVO por la Superliga Argentina:

Ecuador: 5:20 p.m.

Perú: 5:20 p.m.

Colombia: 5:20 p.m.

México: 4:20 p.m.

Bolivia: 6:20 p.m.

Chile: 7:20 p.m.

Argentina: 7:20 p.m.

Uruguay: 7:20 p.m.

Paraguay: 7:20 p.m.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE River Plate vs. Racing?

Si quieres seguir en Internet el River Plate vs. Racing, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.