Barcelona reza por Messi

A pocas horas de jugarse el Barcelona-Real Madrid por la semifinal de la Copa del Rey, más de uno se pregunta si Lionel Messi se encuentra en condiciones de jugar. Y es que el argentino se lesionó en pleno partido contra Valencia en la última jornada de la Liga.

El informe médico asegura que ‘Lio’ sufrió una contractura en el abductor derecho y el comando técnico liderado por Ernesto Valverde decidirá a última hora si será titular o no mañana frente al equipo de Santiago Solari en el Camp Nou.

No obstante, de acuerdo con medios españoles, Lionel tendría una extensa charla con el DT para decidir si se encuentra en condiciones de estar, pues el atacante no quiere forzar una pequeña lesión que podría recrudecerse si es que no se recupera bien, especialmente cuando hay mucho por jugar en este año.

Hay mucho optimismo en el club porque Messi juegue el segundo clásico de la temporada (27 de febrero), todo dependerá del argentino. Hay que recordar que Lionel ya decidió su vuelta a la selección, por lo que quiere estar apto para la Copa América. Si bien la lesión no es un tema de gravedad, el jugador azulgrana quiere estar al 100% para toda la temporada.