Venezuela vs Bolivia EN VIVO ONLINE: por la fecha 4 del Sudamericano Sub 20

Venezuela vs Bolivia Sub 20 EN VIVO ONLINE | Movistar Deportes | chocan desde las 3:10 p.m. (hora peruana) por la fecha 4 del Grupo A del Campeonato Sudamericano Sub 20 Chile 2019. El partido se jugará en el Estadio Teniente de Rancagua y la transmisión estará a cargo ONLINE | EN DIRECTO vía Movistar Deportes. Además podrás seguir el minuto a minuto, a través de Larepublica.pe.

La fase de grupos viene llegando a su recta final y la penúltima fecha dejará un panorama claro sobre los equipos con mayores posibilidades de clasificar al hexagonal final del torneo, en busca de un cupo al Mundial de Polonia 2019.

Venezuela cayó en la jornada anterior ante Brasil, sin embargo sus triunfos sobre Colombia (1-0) y Chile (2-1) le permiten mantenerse en la primera posición del grupo A. Una victoria le estaría asegurando su pase a la fase final. Lamentablemente para sus aspiraciones, la 'vinotinto' no podrá contar con su máxima figura, Samuel Sosa quien acumuló su segunda tarjeta amarilla del torneo.

Por su parte, Bolivia necesita urgentemente el triunfo pues se encuentra en el último casillero del grupo con una sola unidad, obtenida por el empate 1-1 ante Chile.

Venezuela vs Bolivia Sub 20: horarios del partido

Perú 3:10 p.m.

Ecuador 3:10 p.m.

Colombia 3:10 p.m.

Bolivia 4:10 p.m.

Venezuela 4:10 p.m.

Argentina 5:10 p.m.

Chile 5:10 p.m.

Uruguay 5:10 p.m.

Paraguay 5:10 p.m.

Brasil 6:10 p.m.

Alineaciones probables del Venezuela vs Bolivia EN VIVO ONLINE por el Sudamericano Sub 20

Venezuela: Carlos Olses; Pablo Bonilla, Christian Makoun, Riki Magana, Ignacio Anzola; Jesús Vargas, Carlos Ramos, Rommell Ibarra, Cristian Casseres; Samuel Sosa y Jan Carlos Hurtado.

Bolivia: Jairo Cuéllar; Robert Cueto, Walter Antelo, Jairo Quinteros, Roberto Fernández; Adalid Terrazas, Franz Gonzales, John García, Erick Cano; Ramiro Vaca y Roler Ferrufino.

Venezuela vs Bolivia: Canal para ver el encuentro

Perú: Movistar Deportes

Bolivia: Tigo Sports Bolivia.

Argentina: TyC Sports.

Brasil: SporTV.

Colombia: Caracol Play.

Chile: CDF Premium, Canal 13.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Venezuela vs Bolivia Sub 20?

Si quieres seguir en Internet el Venezuela vs Bolivia, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.