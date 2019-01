Eden Hazard se declara hincha de Lionel Messi

Eden Hazard sorprendió a muchos al reconocer que integra la larga lista de hinchas de la estrella del Barcelona, Lionel Messi, a quien admira al punto de considerarlo el jugador más importante de todos los tiempos, sensación que comparte con sus hijos.

"Lionel Messi es el jugador más grande de todos los tiempos. Mis tres hijos estuvieron en el partido contra el Barcelona del año pasado en Stamford Bridge. El mayor es un gran fan de Messi pero todos lo somos actualmente, quería verlo en ese cotejo ya que es un futbolista especial", expresó el belga al medio 'HLN'.

Y es que, Eden Hazard reveló su admiración por Lionel Messi, a pesar que se enfrentaron como rivales en los octavos de final de la pasada Champions League en el duelo entre Barcelona y el Chelsea, aunque el '10' de los 'blues' no mantiene los mejores recuerdos de aquel compromiso.

"Mis dos partidos contra el Barcelona no son mis mejores recuerdos de 2018. No obstante, fui feliz de enfrentarme al Barcelona y a Messi, pero no resultó ser lo que esperaba. Acabé decepcionado", declaró Hazard.