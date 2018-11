Silvio Valencia le da una semana a Óscar del Portal para que se rectifique [VIDEO]

El comentarista radial de Exitosa Deportes, Silvio Valencia, se pronunció sobre la crítica que le propinó el coconductor de Fútbol en América y exjugador profesional, Óscar del Portal.

Como se recuerda, Del Portal se mostró incómodo por las preguntas y comentarios que el popular “coach” le efectuó al entrenador de Alianza Lima, Pablo Bengoechea, en una conferencia de prensa hecha previo al clásico.

En esa ocasión, Silvio Valencia le dijo a Bengoechea que él no debe mencionar que le preocupa los árbitros, porque es una manera de poner un “parche” si Alianza Lima empieza a perder. Asimismo, le consultó al DT si no le preocupaba que la hinchada diga que el equipo juega a la uruguaya; por último, le comentó que él es la voz del pueblo.

Esas expresiones no fueron del gusto de Óscar del Portal, por ello en la última edición de su programa habló al respecto: "Yo solo vi a un loco gritando. Lo de él (Valencia) no es estilo, es una falta de respeto. Ojalá sepa pedir disculpas, es una falta de respeto para todos los periodistas. No soy periodista, así que yo sí lo puedo decir", manifestó Del Portal.

A su turno, en Exitosa Deportes tarde, Silvio Valencia habló sobre la opinión de Del Portal: “Solo le voy a decir que le doy plazo hasta el próximo domingo para que se rectifique. A mí me parece que me ha faltado el respeto y no soy rencoroso, si él se rectifica y no habrá ningún problema. Si no se rectifica lo veremos con nuestros abogados” mencionó.

Vale mencionar, que Silvio Valencia ya había respondido a Óscar del Portal en Twitter con agravios: "Primero para agradecer la muestra de apoyo de la gente. Hay dos comentaristas de fútbol que me han atacado. Encima cobardes y fracasados... Eso no es de hombres. Hoy daré mi descargo respectivo", señaló el controversial comentarista radial.

Hasta ahora, Óscar del Portal no ha vuelto a hablar del tema.

