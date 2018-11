Barcelona: ¿Lionel Messi regresa a las canchas antes de tiempo?

Hace solo 16 días, Lionel Messi sufría la fractura del radio del brazo derecho en el partido entre Barcelona y Sevilla por la Liga Española. El tiempo estimado de recuperación era de tres semanas pero la 'Pulga' siempre sorprende. Desde hace varios días viene entrenando a la par de sus compañeros del cuadro catalán y fue convocado para el duelo ante el Inter por la Champions League.

El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, en la previa del duelo en Italia, ha dejado entrever que Messi tendrá minutos. "Lio está en ese punto en que puede estar disponible. Veremos qué sensaciones tiene. Tiene que tener ese punto de seguridad para poder jugar. Lo que seguro que sé es que no correremos ningún riesgo", indicó en conferencia de prensa. Es poco probable que empiece el duelo pero sí que entre en el complemento.

Por otro lado, sobre una posible marcación personal a Mauro Icardi, la carta más peligrosa del ataque del Inter, Valverde cree que no será necesario. "Trataremos de parar a Icardi a través de nuestro juego. Le tendremos en cuenta a él y a Nainggolan, por ejemplo. Pero la clave está en quién es el dominador del juego".

Barcelona tiene la chance de asegurar su clasificación a los octavos de final de la Champions League en San Siro pero el DT no quiere proyectarse. "Estar en un grupo tan difícil en esta situación está muy bien. Pero no quiero aventurarme. Sí nos gustaría ganar y sellar el pase a la siguiente fase, pero de momento no estamos clasificados. Tenemos esta oportunidad mañana y no iré más allá", manifestó Valverde.