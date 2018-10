Perú vs Chile: Mister Chip reveló dato que logró la 'Blanquirroja' tras goleada

Perú vs Chile terminó en alegría para toda la afición nacional. La ‘Blanquirroja’ ganó, gustó y goleó por 3-0 al rival ‘Mapocho’ en el Hard Rock Stadium de Miami en el amistoso internacional por Fecha FIFA 2018. Los dirigidos por Ricardo Gareca no solo terminaron con una mala racha de derrotas y empates frente a los ‘Sureños’, sino que se logró otra marca que no había logrado desde hace más de una década.

Como reveló el estadista español Mister Chip a través de su cuenta de Twitter, la selección peruana no goleaba después de 15 años a los chilenos, además de más de 69 años para lograr ese resultado en un campo neutral.

“Perú no le ganaba a Chile por más de tres goles de diferencia desde el 2 de abril de 2003 y no lo hacía fuera de sus fronteras desde el 30 de abril de 1949”, indicó el personaje, cuyo nombre real es Alexis Martín Tamayo.

La primera fecha se trata de un amistoso disputado en el Estadio Nacional, cuando al selección peruana logró vencer por 3-0 a Chile con una increíble actuación de Claudio Pizarro, quien se lució con dos goles que alegraron a la afición nacional.

La segunda fecha fue en la Copa América de Brasil 1949. Se trataba del sexto encuentro de la 'Blanquirroja' en el torneo, entonces llamado campeonato sudamericano. Alfredo Mosquera hizo un doblete (28’ y 73’) y de Félix Castillo (58’) en el Estadio do Pacaembu, en Sao Paulo.

Este viernes, Perú volvió a golear, cortando varios años de espera para vencer con ese resultado a Chile.