Argentina vs. Serbia EN VIVO en duelo por la segunda ronda del Mundial de Vóley Masculino

Argentina vs Serbia EN VIVO ONLINE se enfrentan a las 9:00 a.m. Hora Peruana en duelo correspondiente a la segunda jornada del Grupo H de la segunda fase del Mundial de Vóley Masculino.



Argentina quiere seguir sorprendiendo a todos con resultados impensados. Tras derrotar al favorito Polonia en un partidazo de 5 sets (con parciales de 25-16, 19-25, 23-25, 25-23 y 14-16), los 'albicelestes' buscarán una nueva victoria que los coloque al tope de la tabla del grupo H cuando enfrenten a Serbia.

Por su parte, Serbia viene con paso firme. En un partido igual de emocionante, los balcánicos superaron a su similar de Francia por 3 sets a 2 (con parciales de 22-25,26-24, 25-20, 18-25, 18-16).

Para sacar adelante este importante encuentro, Argentina pone todas sus esperanzas en Luciano de Cecco quien tuvo una brillante actuación ante el cuadro polaco y se perfila como una de las figuras del torneo.

Últimos puntos del histórico triunfo de Argentina sobre Polonia.

Horarios para ver el Argentina vs. Serbia EN VIVO ONLINE por el Mundial Masculino de Vóley 2018

Argentina: 11:00 a.m

Chile: 11:00 a.m

Perú: 9:00 a.m

Ecuador: 9:00 a.m

Colombia: 9:00 a.m

México: 9:00 a.m

Venezuela: 10:00 a.m

Bolivia: 10:00 a.m

Paraguay: 10:00 a.m

Uruguay: 11:00 a.m

Canales para ver el Argentina vs. Serbia EN VIVO ONLINE por el Mundial Masculino de Vóley 2018

TV Pública Argentina

TyC Sports



Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Argentina vs. Serbia?

Si quieres seguir en Internet el Argentina vs. Serbia por el Mundial Masculino de Vóley 2018