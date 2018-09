Argentina vs Colombia TRANSMISIÓN EN VIVO: por la zona americana de la Copa Davis

Argentina vs Colombia se ven las caras desde el viernes (EN VIVO ONLINE por TyC) por el grupo 1 de la Zona Americana de la Copa Davis 2018. Esta eliminatoria tiene a dos equipos que ya tienen su participación asegurada en la edición de 2019 por el cambio en el formato del torneo.

El equipo argentino está integrado por Diego Schwartzman (número 14 de la clasificación de la ATP), Guido Pella (62), Horacio Zeballos (31 del mundo en dobles) y Máximo González (41 en dobles).

El conjunto de Colombia lo conforman Daniel Galán (209), Santiago Giraldo (410), Cristian Rodríguez (501) y Alejandro Gómez (316 en dobles).

La gran ausencia de Argentina es la de Juan Martín del Potro, número 4 del mundo, quien se retiró de la Copa Davis tras consagrarse campeón con la Albiceleste en 2016 para centrarse en el circuito.

Los partidos se jugarán en la provincia de San Juan en el estadio Aldo Cantoni, con capacidad para unos 5.000 espectadores y sobre tierra batida.

El argentino Diego Schwartzman enfrentará al colombiano Santiago Giraldo en el primer juego a las 9:00 a.m. hora peruana. Luego seguirán Guido Pella contra Daniel Galán.

Para la siguiente jornada, el sábado, en el partido de dobles se medirán los locales Horacio Zeballos y Máximo González ante Cristian Rodríguez y Alejandro Gómez.

El domingo se enfrentarán las dos principales raquetas de ambos equipos: Diego Schwartzman contra Daniel Galán y a continuación, Guido Pella frente a Santiago Giraldo

Argentina llegó a esta instancia tras vencer a Chile por 3-2, mientras que Colombia lo hizo al imponerse a Barbados (4-0) y Brasil (3-2).

Ambos equipos ya forman parte del grupo Mundial

El repechaje que se disputará entre colombianos y argentinos en San Juan servirá para definir cuál de los dos equipos accederá al Grupo Mundial como parte de los 12 cabezas de serie. En caso de perder, el equipo cafetero tendría que esperar por la resolución del choque entre Canadá y Holanda para saber si representará a América como el primer o el segundo país de la zona.

El nuevo formato de la Copa Davis reunirá en el Grupo Mundial a las 24 naciones mejor ubicadas en el ranking ITF (Federación Internacional de Tenis), por lo que Colombia y Argentina, que figuran en la 17ª casilla y 3° posición de dicho escalafón respectivamente, entran directamente a competir por un cupo en la fase final de 18 equipos, que estará compuesta de la siguiente manera: los 12 equipos vencedores en sus series preliminares, los 4 semifinalistas del año anterior (Estados Unidos, Francia, Croacia y España) y otros dos países invitados por la organización.



Programa de los partidos entre Argentina vs Colombia por la Copa Davis 2018:

- Viernes. A partir de las 9:00 a.m. hora peruana



Diego Schwartzman vs Santiago Giraldo



Guido Pella vs Daniel Galán



- Sábado. A partir de las 9:00 a.m. hora peruana:



Horacio Zeballos y Máximo González (ARG) vs Cristian Rodríguez y Alejandro Gómez (COL)



- Domingo. A partir de las 9:00 a.m. hora peruana:

Diego Schwartzman vs Daniel Galán

Guido Pella vs Santiago Giraldo

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Argentina vs Colombia por Copa Davis 2018?

Todos los resultados del partido entre Argentina vs Colombia por las semifinales de la Copa Davis 2018 podrás seguirlo por LaRepublica.pe. Sigue el minuto a minuto de los partidos y un resumen al final de los encuentros.