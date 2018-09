España vs. Francia EN VIVO ONLINE: por las semifinales de la Copa Davis 2018

Francia y España, ambos del Grupo Mundial de la Copa Davis 2018, juegan desde este viernes en Lille (EN VIVO ONLINE vía Movistar Deportes) por las semifinales del torneo.

Benoit Paire y Pablo Carreño abrirán el juego a las 6:30 a.m. (hora peruana). Finalizado este partido seguirá el duelo entre Roberto Bautista y Lucas Pouille. Serán los primeros duelos del día.

El sábado (2:00 p.m. hora de Francia y 7:00 a.m. hora peruana) se disputará el encuentro de dobles por Copa Davis entre Feliciano López-Marcel Granollers y Julien Benneteau-Nicolas Mahut.

#FRAESP Buenas noches desde Lille 🌃, mañana nos espera una apasionante jornada de #CopaDavis ¿Te lo vas a perder😜? 🇫🇷 🆚 🇪🇸 pic.twitter.com/EPXgn6YLov — Copa Davis (@CopaDavis) 13 de septiembre de 2018

El domingo tendrán lugar los dos últimos encuentros individuales. Comenzarán (1:00 p.m. hora de Francia y 8:00 a.m. en Argentina) con el duelo entre los dos números uno, Carreño y Pouille, y a continuación, si la eliminatoria no está decidida ya, saltarán Bautista y Paire.

El ganador de esta semifinal se enfrentará al que resulte vencedor de la serie entre Croacia y Estados Unidos. La final de la Copa Davis se jugará del 23 al 25 de noviembre.

#FRAESP Así es el Estadio Pierre-Mauroy de Lille... ¡Mitad pista, mitad césped😲!



Mañana empieza la acción😉 pic.twitter.com/KbSjrlsRbW — Copa Davis (@CopaDavis) 13 de septiembre de 2018

Programa de los partidos entre España vs Francia:

- Viernes. A partir de las 6:30 a.m. hora peruana



Benoit Paire (FRA) - Pablo Carreño (ESP)



Lucas Pouille (FRA) - Roberto Bautista (ESP)



- Sábado. A partir de las 7:00 a.m. hora peruana:



Julien Bennetau-Nicolas Mahut (FRA) -- Feliciano López-Marcel Granollers.



- Domingo. A partir de las 6:00 a.m. hora peruana:



Lucas Pouille (FRA) - Pablo Carreño (ESP)



Benoit Paire (FRA) -- Roberto Bautista (ESP) - solo si la serie está empatada

Canales del Francia vs España EN VIVO ONLINE por la Copa Davis

Movistar Deportes

beIN Sports

RTVE

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el España vs Francia?

Todos los resultados del partido entre España vs Francia por las semifinales de la Copa Davis podrás seguirlo por LaRepublica.pe. Sigue el minuto a minuto de los partidos y un resumen al final de los encuentros.