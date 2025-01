La reflexión de Marco Aurelio Denegri indica que el enamoramiento no es la causa de que elijamos erróneamente a nuestra pareja. Foto: composición LR/Agencia Andina/TV Perú

La reflexión de Marco Aurelio Denegri indica que el enamoramiento no es la causa de que elijamos erróneamente a nuestra pareja. Foto: composición LR/Agencia Andina/TV Perú

¿Sabes si elegiste bien a tu pareja? El enamoramiento, un proceso complejo y a menudo idealizado, fue uno de los temas analizado profundamente por Marco Aurelio Denegri, uno de los intelectuales más destacados del Perú. El fallecido polígrafo y conductor de televisión peruano, en su recordado programa 'La función de la palabra', reflexionó sobre las dinámicas del amor y las razones por las cuales 'casi siempre' nos equivocamos al elegir pareja.

Citando a figuras como Johann Wolfgang von Goethe y otros destacados investigadores, ofreció una perspectiva crítica y profunda, y analizó las razones detrás de nuestras 'erróneas' decisiones sentimentales.

¿Por qué nos equivocamos al elegir pareja?

Para Marco Aurelio Denegri, las personas, al encontrarse en un estado de enamoramiento, no perciben que "casi siempre" se equivocan al elegir con quién establecer una relación sentimental; es decir, no logran ver las imperfecciones del otro hasta que culmine dicha etapa. Sin embargo, este estado psicológico en el que se encuentra la persona no es la causa de las decisiones equivocadas al elegir con quién nos relacionamos sentimentalmente, sino que simplemente las intensifica.

"Al principio esto (el error) no se nota porque existe el fenómeno del enamoramiento, en el cual cada uno de los miembros de la relación cree ver en el otro excelencias, virtudes y maravillas. Después, cuando va pasando el tiempo, comienza a ver las imperfecciones, minusvalías y las dificultades que el vínculo comienza a originar (...) Pero esto (el enamoramiento), ya que también sin el enamoramiento se puede producir el error (al elegir con quien estamos sentimentalmente)", indicó.

La respuesta, de acuerdo con Marco Aurelio Denegri, provendría de la escuela etológica moderna. Según esta corriente del conocimiento, existe una notable desproporción entre el dominio que los seres humanos tienen sobre el mundo exterior y el conocimiento que poseen de sí mismos. El intelectual peruano explicó que la ausencia de autoconocimiento o introspección es una de las principales razones por las que las personas suelen cometer errores al elegir pareja.

"En cuanto al conocimiento del ser propio y de los demás, el hombre (…) sigue siendo (el humano) un ser completamente primitivo", aseveró Denegri.

¿Qué considera Marco Aurelio Denegri como el factor esencial para elegir bien a tu pareja?

En uno de sus programas, Marco Aurelio Denegri destacó que el requisito fundamental para tener una pareja y construir una relación exitosa es la capacidad de ambos para conversar y no tanto la belleza física. "No te enfoques tanto en si es bella o tiene un cuerpo escultural. Eso está bien, pero no es lo más importante. Lo esencial es que sepa conversar", afirmó el fallecido conductor de televisión.