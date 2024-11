Este es el principal requisito para encontrar la mejor pareja, según Marco Aurelio Denegri: "El amor no es ciego, solo no ve bien de cerca". Foto: composición LR / El Peruano / La Función de la Palabra

Este es el principal requisito para encontrar la mejor pareja, según Marco Aurelio Denegri: "El amor no es ciego, solo no ve bien de cerca". Foto: composición LR / El Peruano / La Función de la Palabra

Marco Aurelio Denegri, intelectual y conductor peruano fallecido en 2018, dejó un legado de reflexiones profundas sobre la sexología y la lingüística, pero también acerca del amor, las relaciones de pareja y la vida en general. En sus intervenciones y escritos, el fallecido presentador del programa “La función de la palabra” abordaba todo tipo de cuestiones, siendo una de ellas el concepto del amor desde una perspectiva pragmática, considerando las implicaciones emocionales y filosóficas de las relaciones. Para el exabogado, encontrar la mejor pareja no es una cuestión de casualidad o de pura atracción física, sino se trata de algo más profundo.

¿Cuál es el principal requisito para encontrar la mejor pareja, según Marco Aurelio?

En uno de los capítulos de su recordado espacio cultural, citó al famoso filósofo Friedrich Nietzsche para explicar la cualidad indispensable que se debe tener en cuenta al buscar pareja. La clave para encontrar la mejor pareja, según Marco Aurelio Denegri, es saber conversar.

“Nietzsche decía si te piensas cazar busca alguien que sepa conversar, no te fijes tanto en la belleza. Eso está bien, pero no es tan importante, porque la mayor parte de la vida la vas a pasar conversando, entonces tener una persona que no sabe charlar o que habla estupideces es trágico”, señaló.

De acuerdo con ‘MAD’, aprender a sostener un diálogo es fundamental para que el vínculo afectivo se fortalezca. El intelectual detalló que esta característica está por encima de cualquier otro requisito.

La clave para encontrar a la mejor pareja es buscar alguien que sepa conversar. Foto: terapify.





¿Qué es el amor, según Marco Aurelio?

Para Marco Aurelio Denegri, el amor no es solo una emoción pasajera o un sentimiento romántico, sino una construcción más profunda y consciente. En otro de sus programas añadió una definición académica del amor, describiéndolo como “un sentimiento intenso del ser humano que sabiéndose precario y de su propia insuficiencia, busca y necesita el encuentro con otro ser humano”.

Sin embargo, reconoció que las personas que se aman no van a pensar en un concepto tal. Denegri sostuvo que cuando una persona está enamorada idealiza al ser que quiere, no ve sus defectos y piensa que esta va a satisfacer todas sus “apetencias”.

“Eduardo Samacua decía que el amor no es ciego, es préstbita, porque no ve bien de cerca. Cuando la amada o el amado se aleja, la otra persona comienza a ver bien porque empieza a distinguir los defectos”, señaló.

¿Se puede amar a más de una persona al mismo tiempo?

Una de las preguntas que a menudo surgen en las discusiones sobre el amor es si es posible amar a más de una persona al mismo tiempo. Para responder esta interrogante, Marco Aurelio Denegri señaló cuatro factores: la definición que uno tenga de amor, la capacidad que tiene la persona de amor, la posibilidad de que una sola persona satisfaga todas “nuestras expectativas” y el costo de establecer una relación.

Además, detalló que la capacidad de amar, como cualquier otra, está desigualmente distribuida, por lo que señaló que hay personas que pueden amor más y otras que no tienen esa capacidad en absoluto.