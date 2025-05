Esta medida del gobernador Ron DeSantis es desestimada por la Cámara de Representantes: "Es una idea irresponsable"

En medio de un prologando enfrentamiento entre los líderes republicanos de Florida, el presidente de la Cámara de Representantes estatal, Daniel Pérez, elevó la tensión con el gobernador de Ron DeSantis al calificar de “irresponsable” la más reciente iniciativa del Ejecutivo. La controversia se centra en la propuesta del mandatario de distribuir cheques de US$1.000 a millones de propietarios de viviendas.

La disputa entre Pérez y DeSantis ha alcanzado un nuevo nivel dentro del Partido Republicano. El gobernador promueve una política que ofrece beneficios directos a los propietarios, mientras que el líder de la Cámara opta por implementar una reducción estructural en el gasto y en los impuestos generales, incluyendo el impuesto sobre las ventas.

Cámara de Representantes desestima la propuesta del gobernador Ron DeSantis

Durante una conferencia realizada el pasado martes en Tallahassee, Daniel Pérez desestimó la propuesta del gobernador Ron DeSantis, calificándola como una “idea irresponsable”. Dicha propuesta consiste en otorgar un reembolso de US$1.000 a los propietarios de viviendas homesteaded, es decir, aquellas que están registradas como residencia principal.

Esta iniciativa, presentada por DeSantis a principios de abril en Florida Realtors, en Orlando, busca aliviar la carga fiscal de más de 5,1 millones de propiedades al cubrir los impuestos prediales destinados a la educación.

El presidente de la Cámara de Representantes rechazó la propuesta, argumentando que eso no aborda la raíz del problema. "Estos cheques no reducen efectivamente las tasas impositivas. No resuelven la cuestión del impuesto a la propiedad. Simplemente son una forma de que los contribuyentes del estado se disculpen por los gastos de los gobiernos locales, una idea que proviene de legisladores de California, no de Florida”, afirmó.

La propuesta de Ron DeSantis como un alivio fiscal en Florida

La propuesta de DeSantis, concebida como un alivio fiscal directo y específico, tiene como objetivo implementarse en diciembre de 2025. Esta medida está sujeta a la aprobación de la Legislatura estatal, que deberá asignar los recursos financieros requeridos para su ejecución. Según el comunicado oficial del Ejecutivo:

El monto promedio alcanzaría los US$1.000 por cada propiedad que esté registrada como residencia principal.

La iniciativa abarcaría a más de 5,1 millones de viviendas en Florida.

Los fondos se utilizarán para cubrir la parte de los impuestos destinada al financiamiento de los distritos escolares.

Esta iniciativa sería el primer paso hacia una eventual eliminación de impuestos a la propiedad mediante una enmienda constitucional.

Asimismo, DeSantis afirmó que los residentes de Florida no deberían pagar alquiler al Estado para vivir en su propio hogar. Además instó a los legisladores a aprobar su plan lo más antes posible.

Daniel Pérez en contra de la propuesta del gobernador de Florida, Ron DeSantis

Por su parte, Daniel Pérez se distanció tanto política como ideológicamente de esa perspectiva. El legislador de Miami subrayó que la principal prioridad debe ser limitar el gasto estatal y propuso una alternativa más conservadora: un presupuesto enfocado en “necesidades críticas”, que no incluya recortes impositivos significativos y que contemple un aumento en las reservas fiscales del Estado. Entre sus propuestas se encuentran: