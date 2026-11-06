Puntos de encuentro: “Las pulperías de Lima”

Un libro como Las pulperías de Lima: del periodo borbónico a la temprana República (1701-1862) (Fondo Editorial del Congreso), del historiador Arnaldo Mera Ávalos, ofrece varios puntos de aproximación de acuerdo con los lectores interesados, como los especialistas en periodos puntuales de la historia peruana o los lectores que han fijado su atención en todo lo concerniente a Lima. Sobre este segundo aspecto, hay que subrayar que, en los últimos años, o desde el 2015 para ubicarnos mejor en el tiempo, Lima está suscitando una pasión intelectual, tanto por su pasado como por su presente, que se traduce en una sólida producción cultural como libros, películas, documentales, exposiciones. En ese escenario es que accedemos al libro del historiador Arnaldo Mera.

El periodo abordado por Mera es clave para entender la historia peruana, puesto que en esos años se configuró su dinámica social y económica (cabe recordar que, en los años 1700, Lima era el centro de la colonia, era la capital del virreinato español por donde pasaba lo mejor de la producción cultural y tecnológica de entonces), una influencia que podemos notar hasta hoy.

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Si bien Pulperías de Lima no es un libro de divulgación, sí posee en su discurso un registro que puede ser leído por cualquier lector interesado en Lima. Cada uno de sus diez capítulos (cito el que me gustó más: “Cambios en las pulperías en la época de la independencia”) exhibe el rigor formal de una investigación, pero también, mediante ese rigor, amable por tramos a razón de las descripciones que brinda el autor, el lector accede a un estado de revelación que se agradece: imaginar esa Lima mientras se leen las páginas.

"Las pulperías de Lima". (Fondo Editorial del Congreso). Precio: S/ 75. Imagen: Difusión.

Ese acto de recreación interior de Lima nos permite ingresar a la cotidianidad de una gran ciudad que se asumía como tal sobre las otras; por ejemplo, podemos intuir qué pensaban los limeños y residentes en ese tiempo próspero, pero no menos crítico, siendo el espacio de encuentro la pulpería o la chingana, la tienda de la esquina en la que los ciudadanos se reunían para verse, abastecerse de productos y, en esa interacción, pensar hacia dónde iba el Perú.

Como se indicó líneas atrás, el libro de Mera nos brinda diversos acercamientos, tanto para el lector especializado como para el lector común. A ello sumemos la dimensión de la cotidianidad, porque lo que asimismo nos dice el autor es que las pulperías eran espacios sociales, siendo algunas de ellas las que determinaban el prestigio e incluso el borrado social. Es decir, este libro nos acerca a los intereses y pensamientos del limeño de aquella época, nos da esa alternativa de pasar de la visión panorámica al zoom del día a día; y en esa tensión, creo que más de uno se puede sentir reconocido o reflejado. Las pulperías siguen hasta hoy; aunque cada vez hay menos bodegas entre nosotros, no vamos a negar que las pulperías eran las venas en las que se canalizaban las esperanzas, sueños y perspectivas (no olvidemos que nuestra independencia acaeció en 1821). Es decir, las pulperías eran los centros de recepción de toda esa sensibilidad.