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'La vida extraordinaria' reúne a Liliana Trujillo y a Mónica Sánchez

Teatro. Las actrices protagonizan una reconocida obra teatral argentina.

Protagonizan puesta en escena.
Protagonizan puesta en escena. | Difusión.
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Dos amigas de la infancia se reúnen para conversar sobre el paso del tiempo y varias etapas de sus historias personales giran en torno a las despedidas y al llamado “ciclo de la vida”. De eso se trata La vida extraordinaria, un texto del reconocido dramaturgo argentino Mariano Tenconi Blanco.

“Cuenta la historia de Aurora y Blanca, dos amigas unidas desde la infancia en Talara, un pequeño pueblo del norte del Perú. A lo largo de sus vidas, atravesarán el amor, la maternidad, las pérdidas, los sueños y las frustraciones, construyendo un vínculo entrañable que se convierte en refugio y memoria compartida”, señala la producción.

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La celebrada obra del teatro contemporáneo latinoamericano tiene como protagonistas a Mónica Sánchez y Liliana Trujillo, quienes dan vida a estas dos amigas, en la primera obra que protagonizan juntas. En el escenario, estarán acompañadas de músicos.

“La obra despliega un universo donde lo cotidiano convive con lo extraordinario, revelando cómo los afectos marcan nuestra manera de habitar el mundo”, agregan.

La dirección está a cargo de Malcolm Malca Vargas, el director de la obra El monstruo de Armendáriz. En escena, veremos la historia contada a través de cartas, diarios y poemas. Los recuerdos, las bromas y los duelos se envuelven en una relación incondicional de ambas protagonistas.

La vida extraordinaria ha sido representada en Argentina por las actrices Lorena Vega (de la serie Envidiosa) y Valeria Lois (de la serie División Palermo), con la participación especial de Cecilia Roth. La temporada se estrenó este fin de semana en el Teatro de la Universidad del Pacífico, en Jesús María.

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