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Cultural

Arte transgresor: vuelve la obra 'MM'

Teatro. La obra que formó parte del Festival Saliendo de la Caja tendrá una nueva temporada.

En 2025, la comunidad teatral denuncia censura y cortina de humo.
En 2025, la comunidad teatral denuncia censura y cortina de humo. | Difusión.
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La obra testimonial dirigida por Gabriel Cárdenas fusiona la danza y la música en una obra sobre el género y la religión. MM, la puesta en escena que fue cuestionada por el sector más conservador en 2025, vuelve con una temporada en la Sala Quilla, Barranco.

 “Volver a presentar María Maricón hoy tiene un sentido especial. Vivimos un contexto político y social en el que sigue siendo necesario visibilizar, defender y abrir espacios para las voces de la comunidad LGBT+”, comenta el director.

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MM se estrenó el año pasado en el marco del Festival Saliendo de la Caja que cada año presenta los trabajos finales de los alumnos de la Pontificia Universidad Católica. Luego, cumplió una corta temporada en la Casa Yuyachkani.

“Creemos que el Perú necesita seguir conversando sobre estos temas que muchas veces resultan incómodos o transgresores, pero que forman parte de nuestra realidad y de nuestra sociedad”, agrega Gabriel Cárdenas.

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En escena lo acompañan cuatro performers: Paul Lazo, Wedner Velásquez, Santiago Montoya y Jorge Guerra. “Hemos vuelto a mirar las coreografías, los textos y, sobre todo, los testimonios que sostienen la obra. Como se trata de una creación testimonial, es natural que cambie con el tiempo”.

La obra va de viernes a domingo en la Sala Quilla.

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