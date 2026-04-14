Empieza el XII Festival de Poesía de Lima

Este miércoles quince se dará inicio a la edición 12 del Festival de Poesía de Lima. De acuerdo con la nota de prensa, este evento cultural es organizado por Casa Katatay y Cinemapoesía Producciones. Este es un festival que se ha ido consolidando a lo largo de los años y en esta ocasión rendirá homenaje a los poetas Carmela Abad, “referente de la poesía andina contemporánea”, y Antonio Cillóniz, voz importante de la generación del 70. A Cillóniz lo he leído y este homenaje es un justo reconocimiento para él. Lo que me gusta de este tipo de actividades poéticas es que te permite conocer nuevas voces, como es el caso de la poeta Abad.

La inauguración se llevará a cabo a las 7.00 p. m. en la Biblioteca Nacional del Perú y contará con la participación de Juan Yangali (BNP) y Juan Jaime Martínez (Centro Cultural de España de Lima). Se proyectará, además, el documental Contra Critias sobre el poeta Marco Martos. El director del documental es el director Diego Lazarte. Recordemos que Lazarte es igualmente el director de Apariciones en un panel de computador, el cual va sobre la obra del poeta Enrique Verástegui. Lazarte anuncia también que viene trabajando dos documentales más: sobre Clorinda Matto de Turner y Gamaliel Churata, respectivamente.

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Carmela Abad. Foto: Difusión.

El festival se desarrollará hasta este sábado 18 en distintos puntos de la capital, como Librería de Lima y la Universidad Federico Villarreal, y participarán en él más de 70 poetas y artistas, entre peruanos y extranjeros. Diego Lazarte es el organizador y, desde la primera edición en el 2010, Lazarte apostó por la pluralidad y tuvo fe en el poder de convocatoria de la poesía cuando no pocos le decían que organizar un festival de poesía era una locura. Bueno, todo festival de poesía es una locura. Dense una vuelta.

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Programación:

Miércoles 15 de abril – Inauguración

Hora: 7.00 p. m. – 9.30 p. m.

Lugar: Sala de Usos Múltiples de la BNP

Av. De La Poesía 160, San Borja

• 7.00 p. m.: Palabras de bienvenida – Juan Yangali, jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú

• 7.10 p. m.: Palabras de apertura – Juan Jaime Martínez, director del Centro Cultural de España en Lima

• 7.20 p. m.: Proyección del documental “Contra Critias” (Homenaje al poeta Marco Martos)

• 8.00 p. m.: Primera mesa de poesía

Marco Martos + José Morales Saravia + Elma Murrugarra

• 8.30 p. m.: Lectura de poetas homenajeados

Antonio Cillóniz + Carmela Abad

• 9.00 p. m.: Cierre musical

Santiago Diez (cantautor argentino)

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Jueves 16 de abril

Lugar: Biblioteca Miguelina Acosta

Jr. Contumazá 997, Centro de Lima

🕓 11.00 a. m. – 1.00 p. m.

Taller de motivación lectora a cargo de Carmela Abad.

Participan: Alumnos de asociación educativa Saco Oliveros

🕓 4.00 p. m. – 8.00 p. m.

Lugar: Lima 247 Art Gallery

Plaza Dos de Mayo #70

• 4.15 p. m., Presentación del libro “Antonio Cillóniz, poeta universal (Francisco León editor, 2026). Presentan: Elena Zurrón (autora) y Antonio Cillóniz.

• 4:45 p.m. Primera mesa de poesía: Gina Gálvez (Huancavelica) + Sofía Velásquez + Sebastián Uceda

• 5:15 p.m. Segunda mesa de poesía: Orlando Loayza (Huancavelica) + Juan Luis Ramírez + William Siguas (Ica)

• 5:45: p.m. Proyección de videopoemas: La chica de mis sueños de Gabriela Tello + Reflejos de Gabriela Durand + Wañuy de Jorge Echevarría + Rojo de Fiorella Terrazas + Epístola de Valentina Chávez.

• 6:15: p.m. Tercera mesa de poesía: Juan José Soto + José Gabriel Cabrera Alva + Claudia Ugarte

• 6:45 p.m. Performance” verso vulgar”. Participan: Destiño Kañon y Sarinha Chu

• 7.15 p. m. Artista “Lima 247”.

🕗 8.00 p. m. – 10.00 p. m.

Lugar: Bar “Don Lucho”

Jr. Quilca 216, Centro de Lima

• 8.30 p. m.: Música en vivo con Gino Sin H.

• 9.00 p. m. Quinta mesa de poesía: Manuel Liendo + Raúl Mendizábal + Ivonne Bernuy + Sergio Dextre

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Viernes 17 de abril

🕚 11.00 a. m. – 1.00 p. m.

Lugar: Facultad de Humanidades de Universidad Nacional Federico Villarreal

Av. Nicolás de Piérola 412, Centro de Lima

Programa:

• 11.00 a. m.: Palabras de la decana de Humanidades, Dra. Lucy María Salazar Vargas.

• 11.15 a. m. Mesa de ponencias sobre la poética de Cillóniz: Yohei Moriya Miyakawa + Dimas Arrieta + Jonathan Mostacero

• 12.15 p. m. – 1.00 p. m.: Presentación del novísimo poemario de Antonio Cillóniz: “Un continente para conejillos de indias (Hipocampo editores, 2026). Presentan: Victor Vich (PhD. en literatura latinoamericana), Teófilo Gutiérrez (editor) + Antonio Cillóniz

🕕 6.00 p. m.

Lugar: Librería de Lima

Jr. Cailloma 843, Centro Histórico de Lima

• 6.00 p. m. Presentación de Maestros en la poesía (Cultura Peruana, 2026): Participan: Denis Castañeda (antologador), Juan Andrés Gómez, Luciano Acleman y Jorge Ita Gómez

• 6.30 p. m. Primera mesa de poesía: Jonathan Mostacero + Fabiola Mendoza + Teófilo Gutiérrez + Giovanna Torres

• 7.00 p. m. Presentación de los poemarios Romancero franconio y Ahíncos, de José Morales Saravia (Paracaídas editores)

• 7.30 p. m. Segunda mesa de poesía: Christian Rafael + Liliana Davila + José Caro + Guillermo Valdizán

• 8.00 p. m. Tercera mesa de poesía: Andrea Orduña + Sergio Gómez + Alex Morillo

• 8.30 p. m. Tercera mesa de poesía: Nora Alarcón + Armando Arteaga + Antonio Cillóniz + Marita Troiano

🕘 8.30 p. m. – 1.00 a. m.

Lugar: Francia Bar

Jr. Rufino Torrico 1135

• 8.30 - 9.00 p. m. / Puertas

• 9.00 - 9.40 p. m. / Floripondio

• 9.50 - 10.30 p. m. / Hanabi

• 10.40 - 11.20 p. m. / Aura

• 11.30 - 12.10 p. m. / Viejaurbana

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Sábado 18 de abril

🕓 4.00 p. m. – 6.45 p. m. (Clausura)

Lugar: Hall BNP – Sede San Borja

Av. De La Poesía 160, San Borja

• 4.00 p. m. Presentación de la muestra poética Dominios (Hijos de la lluvia, 2026). Participan: Jorge Luis Roncal (crítico) + Antonieta Tejada (Arequipa)+ Esther Villafuerte (Arequipa)

• 4.45 p. m.: Segunda mesa de poesía: José Carlos Chávez + Arnold Francia + Katya Canales

• 5.15 p. m. Tercera mesa de poesía: Kenny Nogales + Adriana Ríos + Jhonny Pacheco +

• 5.45 p. m. Cuarta mesa de poesía: Conny Betzabé + Daniel Bedoya + Vedrino Lozano (Tarapoto)

• 6.15 p. m. Quinta mesa de poesía: Luis Cruz + Melissa Ghezzi + Mario Morquencho (Piura)

🕖 7.00 p. m. – 9.00 p. m.

Lugar: Anfiteatro BNP – San Borja

• 7.00 p. m. Presentación de euritmia artística del colegio Waldorf Lima inspirados en los poemas Disputa del alma y el cuerpo y Una palabra de Antonio Cillóniz. Dirección artística: Yessy Herrera y Darsi Ribeiro.

• 7.10 p. m. Sexta mesa de poesía: Antony Choy + Lisseth Orihuela (Ayacucho) + Karina Medina

• 7.40 p. m. Séptima mesa de poesía: Gabriel Gargurevich + Sadith Vela (Huánuco)+ Gabriela Esther

• 8.10 p. m. Octava mesa de poesía: Óscar Limache + Antonio Cillóniz

• 8.30 p. m. Cierre musical: Nicolás Duarte (La Mente y Cuchillazo)