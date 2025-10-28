Lo último de Miguel Ruiz Effio: el cuentario “Abismos interiores”

El último libro de Miguel Ruiz Effio, Abismos interiores (Contexto/Asociación Cultural Iberoamericana), reúne los cuentos más conocidos del autor y otros inéditos. En el género cuento, a Ruiz Effio le ha ido muy bien. Ha ganado certámenes literarios importantes, como el convocado por la Asociación Peruano Japonesa, el Premio José Watanabe Varas (2010), y el Premio Copé de Oro (2020) de Petroperú.

Nuestro autor es parte de una camada de voces peruanas que aparecieron a inicios de siglo. Si un escenario recuerdo de aquellos años y que pongo en balance en estos momentos, es que nos topamos con una serie de cuentarios (libros debuts, para ser más precisos) pautados por la madurez en la escritura.

París personal de Marco García Falcón, Viento en proa de Pedro Llosa, Las islas de Carlos Yushimito, Punto de fuga de Jeremías Gamboa, El pez que aprendió a caminar de Claudia Ulloa Donoso, Crisis respiratoria de Susanne Noltenius, Lecciones de origami de Augusto Effio, El inventario de las naves de Alexis Iparraguirre, Manual para cazar plumíferos de Leonardo Aguirre, Parque de Las Leyendas de Carlos Gallardo, 1922 de Edwin Chávez, Los puertos extremos de Johann Page y La habitación del suicida de Miguel Ruiz Effio son algunos títulos que vienen a mi memoria. Esta lista de autores y cuentarios podría crecer un poco más y siempre en el arco de 2000 a 2007.

Eran libros iniciales, a varios les faltaba macerar la verosimilitud (llámale también experiencia de vida), pero eran maduros en escritura y en construcción de formas. No arrastraban la falta de temperatura en la prosa, que sí vimos en varios primeros cuentarios de los años 90; no se perdían en el efectismo, tal y como parece ser, lamentablemente, la marca de primeros cuentarios de los últimos lustros, salvo muy contadas excepciones. No es que se levante a una camada para ponerla sobre otras. Es una camada importante y muchos de los libros que la componen aún están disponibles.

Esta es la reflexión que me deja Abismos interiores. Hizo que recuerde una buena época. Ruiz Effio no solo nos ofrece un repaso de sus cuentos más conocidos (y comete el error/riesgo de incluir algunos inéditos), sino también las claves de una poética cuya escritura revela la influencia de Juan Carlos Onetti y un factor tanático que marca la sensibilidad de sus personajes, desesperados en sus existencias (“El dedo en el disparador”, cuentazo), traumados por experiencias infantiles (“Dos pájaros, un tiro”), corroídos por los celos (“Alma en el exilio”), sin suerte en nada (“Raimondi 904”) y entregados deliberadamente a la tragedia del amor (“Y si el olvido un día nos”). Ese es el mundo de Ruiz Effio: un tejido de escritura que fluctúa entre la densidad (la configuración de sus personajes lo exige, de acuerdo a las enseñanzas del maestro uruguayo) y la claridad (por tramos). Esa tensión es la marca de su escritura. A Ruiz Effio, más que ofrecernos una historia, le interesa proyectar una sensación, quizá de hartazgo existencial, y esa fue su apuesta desde los inicios de su trayectoria como cuentista. Abismos interiores es el libro de un escritor auténtico.

Libros. Miguel Ruiz Effio es autor de los cuentarios La habitación del suicida (2006), Un nombre distinto (2011), Y si el olvido un día nos (2012) y La carne en el asador (2016).

Prólogo de la publicación. A cargo de Percy Encinas.

Autor. Miguel Ruiz Effio es escritor, editor y magister en Escritura creativa por la Unmsm.