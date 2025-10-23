El crecimiento de la literatura juvenil e infantil en Perú

El Premio Memorial Astrid Lindgren (ALMA) es uno de los galardones en materia de literatura infantil y juvenil más importantes del mundo. Este es un premio sueco que honra la memoria y legado de la escritora Astrid Lindgren, quien falleció en 2002, año en que el gobierno de Suecia creó el referido reconocimiento que a la fecha está dotado con medio millón de euros.

Para tener una idea de la radiación de esta nominación, el ALMA está considerado como el Premio Nobel de la Literatura Infantil. Los libros de Astrid Lindgren se leen en todo el planeta y, aparte de la calidad literaria que es lo más importante, proyectan un compromiso con el niño y su derecho a acceder a una educación integral. Su obra más conocida es Pippi Calzaslargas (1945).

Para entender la literatura de Astrid Lindgren, hay que saber algunas cosas esenciales de su vida. Astrid Lindgren no la pasó nada bien. A los 18 años quedó embarazada de su jefe del diario donde trabajaba. El tipo era 30 años mayor que ella, estaba casado y quería divorciarse para casarse con ella. En 1926, la infidelidad estaba penalizada en Suecia, situación que cambió en 1937. Astrid Lindgren tuvo a su hijo en Copenhague y fue madre soltera. Tiempo después se casó y tuvo a su hija Karin en 1934. Fue a petición de Karin que escribió Pippi Calzaslargas.

Estas experiencias fortalecieron su compromiso con los niños. Siempre estuvo en contra del castigo físico a los infantes y su cruzada se vio reflejada, en 1979, con una ley que prohibía todo tipo de castigo físico. Esa ley es histórica y Suecia fue el primer país en promulgarla.

Por lo expuesto, no es difícil deducir que el ALMA es un premio blindado en lo literario y lo ético. Este premio, que se otorga anualmente, está compuesto por un jurado conformado por 12 miembros expertos en literatura infantil y juvenil. El jurado pone atención a todo (la obra y el compromiso del nominado con el tópico infantil). El solo hecho de estar nominado ya es una consagración y los resultados se sabrán el 14 de abril de 2026. Entre los candidatos en lengua española, en los que hay exponentes e instituciones de Argentina, Chile, Colombia, Cuba, España y México, tenemos a la escritora Micaela Chirif por Perú.

¿Cómo va la literatura juvenil e infantil en Perú?

Esta nominación de Micaela Chrif, cuya obra en el registro es no menos que impresionante, la cual está conformada por más de 20 libros (El mar y Una canción que no conozco, por ejemplo, están disponibles en el Fondo de Cultura Económica), la ratifica como una exponente imprescindible del género en el imaginario hispanoamericano. Y a la vez permite que miremos un poco más la situación actual de la literatura peruana y juvenil de nuestro país.

Lo que se ve, pesa más de lo que se dice. Esta literatura tiene un gran público, variado en sus gustos y muy exigente. Los libros de Micaela Chirif están entre los más buscados, Jorge Eslava ya es un clásico, Óscar Colchado es un referente con la saga de Cholito, Luis Urteaga Cabrera tiene títulos como El otorongo y el oso hormiguero y otras fábulas de la Amazonía (1992) y, entre los más jóvenes, tenemos a Pilar González Vigil con Nina, la lagartija (2025), Tania Neira y Josefina Bazalar con Carri, la vaca loca (2025) e Issa Watanabe con Kintsugi (2024).

Obviamente, este es un puñado de autores y títulos, y esta nominación de Micaela Chirif al prestigioso ALMA es un buen motivo para pensar en nuestra tradición (en la que hallamos a José María Arguedas, Carlota Carvallo de Núñez, Rosa Cerna, Cronwell Jara, Francisco Izquierdo Ríos, Arturo Corcuera, Juan y Víctor Ataucuri, entre otros), en cómo se mueve y desarrolla muchas veces sin el apoyo mediático que merece. Enhorabuena.

…

Ganadores. El ALMA ha sido concedido a autores de la talla de Shaun Tan (2011) y Wolf Erlbruch (2017) y Lygia Bojunga Nunes (2004).

Filtro. Un total de 263 candidatos de 74 países, de acuerdo con revistababar.com. Nada mal.