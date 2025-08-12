“El espacio de la geometría”: cuatro miradas contemporáneas, un lenguaje atemporal

Hasta el 31 de agosto, el Museo de Minerales Andrés Del Castillo alberga la exposición colectiva El espacio de la geometría, que reúne las propuestas recientes de Luis Agusti, Patricia Bentín, Yigal Dongo y Daniel Defilippi, cuatro artistas plásticos peruanos que exploran la abstracción geométrica como un lenguaje visual cargado de historia y posibilidades.

Las formas de la naturaleza, en su aparente aleatoriedad, han alimentado desde siempre el anhelo de orden consustancial a la razón humana. La reducción de lo reconocible a elementos básicos –punto, línea, plano, y los polígonos resultantes– conduce a lo que, en sentido estricto, podemos denominar “abstracción” (etimológicamente, del latín abstractio, ‘separación mental de las cualidades de una cosa y de su realidad física’). Así formulada, la comprensión del mundo se apoya en la geometría, y a partir de esta se construye el aparato teórico de la que habría de ser considerada como la suma y cifra de las artes: la arquitectura.

En el arte moderno, lo geométrico ha tenido un papel fundamental. Desde las vanguardias de inicios del siglo XX -el suprematismo de Malevich, el neoplasticismo de Mondrian o el constructivismo ruso de Lissitzky y Rodchenko- hasta el color field painting, como vertiente del expresionismo abstracto, donde la racionalidad de la composición es puesta al servicio del interés del artista por sugerir en el espectador emociones a partir de la forma pura, con enfoques que van desde el “filo duro” de Barnett Newman hasta la exploración del proceso pictórico en Richard Diebenkorn.

En el caso de la pintura peruana de la segunda mitad del siglo XX, seguramente por influjo tanto de las escuelas internacionales como de la iconografía prehispánica, la abstracción geométrica ocupa un lugar relevante. Figuras notables como Regina Aprijaskis, Benjamín Moncloa o Milner Cajahuaringa exploraron las posibilidades del hard edge, el juego compositivo y los vínculos entre el arte contemporáneo y el legado incaico.

Es en ese marco fascinante y retador que El espacio de la geometría invita a los visitantes del Museo de Minerales Andrés Del Castillo a recorrer las recientes indagaciones de Luis Agusti, Patricia Bentín, Yigal Dongo y Daniel Defilippi, quienes, desde sus temáticas y técnicas particulares, reafirman la vigencia y versatilidad de la abstracción geométrica

Dirección: Jirón de la Unión 1030, Lima.

Horario de atención: De lunes a domingo de 10 a.m. a 7 p.m.

Web: https://mad.com.pe/

