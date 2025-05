El espíritu crítico en el Festival de Cine Francés 2025

Bajo la organización de la Embajada de Francia, el Ministerio de Cultura y el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú, rompe fuegos la decimotercera edición del Festival de Cine Francés, que se llevará a cabo del 2 al 11 de mayo en 17 sedes de Lima, Arequipa, Chiclayo, Cusco, Moyobamba, Piura, Puno, Tarapoto y Trujillo.

En esta edición, se proyectarán 40 películas y la curaduría de la programación ha estado a cargo de David Duponchel, a quien La República ya ha entrevistado sobre la importancia de los festivales de cine.

“Los festivales de cine tienen que formar público. No es fácil. El cine forja tu espíritu crítico. O como dijo un crítico de cine: Hay películas que miran más dentro de ti que tú mirando la película”, dijo en esa ocasión Duponchel. Ese mismo criterio calza con lo que veremos en el presente Festival de Cine Francés, que para esta ocasión trae a dos figuras importantes de la cinematografía actual: el director de cine Michael Hazanavicius, responsable de The Artist, película que en el año 2011 se impuso gracias al favor de los espectadores y los saludos de la crítica. De los reconocimientos que consiguió, estuvo nominada a 10 premios Oscar 2012, obteniendo 5 estatuillas (a mejor director y mejor película, a saber) y a la reconocida actriz Bérénice Bejo (protagonista de The Artist y ganadora de la palma de oro a mejor actriz en el Festival de Cine de Cannes 2013 por El pasado de Asghar Farhadí).

Si la naturaleza de los festivales de cine, es la construcción del espíritu crítico, pues la necesidad del mismo se hace más fuerte en estos tiempos de ideas cerradas, polarización y fundamentalismos de todo tipo y color/horror. En los festivales de cine, como el que nos cita, podemos apreciar películas que aún no se han estrenado en el circuito comercial o, siendo más pesimistas/realistas: sencillamente no se van a estrenar jamás en nuestras salas. El Festival de Cine Francés ha sabido formar un público que se identifica con su programación, la cual se justifica en un hecho incuestionable: la gran tradición cinematográfica de Francia, a la que en esta oportunidad rendirá homenaje mediante la proyección de dos clásicos: Hiroshima, mon Amour (1959) de Alan Resnais y Le Mépris (1963, El desprecio) de Jean-Luc Godard.

Bérénice Bejo. Imagen: Difusión.

El Festival de Cine Francés siempre obsequia una pepa, y la de esta edición viene precisamente con Michael Hazanavicius, cuya película La carga más preciada (2024) se estrenará en salas comerciales este jueves 8 de mayo. Vale subrayar que esta es la primera película de animación del galardonado director, la cual estuvo en competencia oficial en la última edición del Festival de Cine de Cannes, y que hemos tenido la oportunidad de ver y pasamos a desgranar.

Es un ambiente desolador. Es 1940 y la Segunda Guerra Mundial desata su furia. El escenario: los bosques de Francia, en donde una pareja compuesta por un leñador y su esposa viven como pueden y no tienen hijos. En cierta ocasión, de un tren que se dirige a un campo de concentración, es lanzado un bebé, el cual es rescatado por la mujer. Es una niña a la que la mujer quiere desde el primer momento. Con esta descripción, no es difícil suponer el desarrollo de este trabajo de Hazanavicius y la suposición no se aleja de lo que se ve. El leñador no la quiere porque es una niña judía que le podría traer problemas, pero su mujer está dispuesta a cuidarla, sabe que es su única oportunidad de ser madre. El leñador se encariña con la niña y es capaz de matar por ella. Y eso pasa, el leñador mata por su hija, el leñador muere y la mujer tiene que huir con la niña. A la angustia por no saber a dónde ir, mueren más personas, como un viejo exsoldado que le brinda leche de cabra a la niña.

No diré más para no arruinar la expectativa sobre cómo se desarrolla la primera película de animación del francés. Está muy buena y creo que este tipo de películas de animación han encontrado su lugar en estos tiempos donde se requiere ser muy expansivos para tratar de entender el mundo en el que estamos. La crítica y el director han indicado que hay dos claros mensajes en este trabajo con evidente carácter moral: el amor y la esperanza. Cierto. Pero habría que hacer énfasis en otro factor, el cual atraviesa su carácter ético: La carga más preciada es igualmente un mensaje en contra del olvido. No solo para no olvidar lo que acaeció en la Segunda Guerra Mundial, sino también contra el olvido inmediato al que estamos sometidos debido a esta era marcada por el apuro y las urgencias frívolas. En estos tiempos, como nunca antes, estamos siendo testigos de horrores inimaginables, los cuales, tras el primer desgarro, los borramos como si nada. Las buenas películas despiertan distintas lecturas. Vayan al Festival de Cine Francés.