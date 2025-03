Temporada Alta: obra que reinventa el wéstern se estrena en Lima

Un espectáculo de Impilo Mapantsula, la red mundial de artistas de danza, se estrena en Lima. Se trata de una obra con artistas especializados en pantsula, la danza urbana sudafricana. Bajo la dirección de Jeremy Nedd, reinventan las películas del Oeste a través de la danza.

“How a falling star lit up the purple sky presenta al público una mirada interesante alrededor de la simbiosis entre el imaginario del wéstern norteamericano y la comunicación y cosmogonía sudafricana, en una pieza potente, divertida e innovadora”, sostiene la producción.

El espectáculo es parte del festival Temporada Alta y está dirigido por el coreógrafo estadounidense, Premio Suizo de las Artes Escénicas 2023, e interpretado por los bailarines sudafricanos.

En la obra, los estereotipos de las películas se invierten para escribir otras historias con la danza pantsula. “Se podría definir como un moderno híbrido cultural cercano al hip-hop y al dancehall”, dicen sobre How a falling star lit up the purple sky que se apoya en el kwaito como género musical. “Se ha instalado en el imaginario global de la sociedad urbana”.

How a falling star lit up the purple sky tendrá solo dos funciones en Perú, este viernes y sábado en el Teatro NOS PUCP, en San Isidro,