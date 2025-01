¿Por qué leer a Orhan Pamuk?

Orhan Pamuk, escritor turco y Nobel de Literatura 2006, en una reciente entrevista para The Guardian a cargo de Hannah Newton, a razón de su último libro Recuerdos de montañas lejanas. Cuadernos ilustrados, dijo lo siguiente: “Cuando tenía 22 años, le dije a mi madre: “No seré pintor, seré escritor”. Y maté al pintor que había en mí. Al final, creo que me convertí en novelista visual” y más adelante: “Si les digo a mis alumnos tomen una hoja de papel en blanco y escriban, entrarán en pánico. Pero si les digo ¿qué es lo que más odian?, ¿qué han comido esta mañana?, pueden imaginarlo. Concéntrense en las cosas que saben y luego dejen que su imaginación trabaje”. Con Recuerdos de montañas lejanas, Pamuk recupera su pasión por la pintura y quienes, de alguna manera, lo seguimos, intuíamos que algún día publicaría un libro con estas características.

Pamuk es uno de los pocos galardonados por la Academia Sueca que va a quedar. Se trata de un escritor serio, con una propuesta literaria coherente; además, su figura no solo se asocia al espectro literario, es también un intelectual comprometido con los problemas del mundo de hoy, en especial con la historia turca del siglo XX. Muchos aún lo recuerdan por sus declaraciones, en el 2005, a causa de la matanza de un millón armenios y treinta mil kurdos, en 1915, realizada por el Gobierno de Turquía. Por este motivo, Pamuk fue víctima de una serie de ataques por parte de la prensa sensacionalista, incluso fue llevado a juicio y llegó a creerse que su vida seguiría el sendero de Salman Rushdie. La polémica es, pues, parte de su faceta intelectual.

Pero Pamuk no es un autor fácil. El lector tiene que poner de sí. Su ficción, en especial si hablamos de sus novelas, no sintoniza con modas narrativas ni tendencias editoriales. En este sentido, para ingresar al mundo de Pamuk, en lugar de sugerir un libro de ficción emblemático de su producción, nos animamos con uno de ensayos, género presente, y no pocas veces protagonista, en su ficción: Otros colores, en donde también hay ilustraciones (como ahora en Recuerdos de montañas lejanas) y fotografías del propio Pamuk.

En Otros colores, Pamuk derrocha pasión por la lectura de los grandes clásicos e imprescindibles autores contemporáneos (Mario Vargas Llosa, por ejemplo), del mismo modo vemos a un Pamuk entregado al humor y la ironía, un Pamuk que escribe desde las aguas marinas del “yo”, y, claro, un Pamuk con involuntarias ganas de provocar.

La prosa del Nobel de Literatura 2006 está marcada por un ritmo cadencioso, indudablemente decimonónico, que a un lector no entrenado podría aburrir, pero es precisamente en esa cadencia con la que logra armar sus ideas. No tiene la más mínima intención de facilitar la lectura del lector, quiere que este trabaje, se esfuerce y así comprenda lo que en realidad quiere transmitir: un mensaje moral.

A modo de prueba, fijémonos en “Mi padre”, conmovedor tributo en donde el escritor se pregunta constantemente cómo así un hombre tan bueno, con valores, abrigó la idea de ser escritor. En estos párrafos percibimos una crítica a la infelicidad como materia inherente del ejercicio literario y contra esta idea es que el autor ha luchado desde muy joven, puesto que tuvo una vida feliz y todas las oportunidades para desarrollarse como escritor.

Con el citado texto, nos adentramos en la lentitud, y estilo risueño, de los más de cincuenta textos que integran las secciones ‘Vivir y preocuparse’, ‘Libros y lecturas’, ‘La política, Europa y otros problemas relativos a ser uno mismo’, ‘Mis libros son mi vida’, ‘Cuadros y textos’, ‘Otras ciudades, otras civilizaciones’, ‘Entrevista con Paris Review’ y el relato “Mirar por la ventana”. En otras palabras, la biografía/radiografía de Pamuk, de quien disfrutamos el hechizo de su sabiduría, que la transmite con generosidad y sencillez, sin dejar de lado el rigor intelectual, que es desmenuzado y exhibido en la entrevista de Ángel Gurría-Quintana para Paris Review en el 2005, en donde, entre otras cosas, nos dice sin decir que una de las razones de la morosidad de su estilo obedece a que escribe a mano, entregado al seseo del bolígrafo o el lápiz.

Pamuk es uno de los mayores autores de nuestro tiempo. Cuesta al principio, pero el tiempo invertido en su literatura, queda con uno por muy buen rato. Otros colores es una excelente puerta de entrada a su obra.