Kailash Satyarthi “El bienestar de los niños no es una prioridad política”

Por: María Morales Isla

Los derechos de los niños son un problema político y económico, pero “globalmente no está priorizado”, sostiene el premio Nobel de la Paz 2014. Kailash Satyarthi se encuentra en nuestro país para recibir el grado de doctor honoris causa por la Universidad César Vallejo. El activista indio recorre distintos países del mundo para luchar contra la explotación infantil. En esta entrevista reflexiona sobre los abusos de la Iglesia, la migración y la sociedad, que cada vez pierde su “humanidad” y “compasión”.

¿Por qué en la sociedad, pese a la modernidad, los niños siguen siendo vulnerables?

El problema es que nosotros no priorizamos el bienestar de los niños política y económicamente. Esto es un tema político. No invierten en seguridad y educación. Se necesitan alrededor de 2 millones de dólares para reforzar la escuela primaria, y esto no es un problema, simplemente que globalmente no está priorizado. Los líderes de las escuelas, de las iglesias cristianas y del Islam no hablan de los derechos de los niños. No hablan por lo que sucede con los niños. Hoy en día todo crece muy rápido, pero no crece la compasión por los niños. Hemos perdido nuestra humanidad. Hay que redimir esto. Los niños que son esclavos no pueden pelear por sí mismos.

Los miembros de la Iglesia también son agresores de los niños...

Es un crimen mayor. La Iglesia debería ser un lugar que acoja a los niños, debería ser un lugar seguro. Yo hablé de esta problemática con el papa Francisco, yo creo que él es el Papa de la gente. Él me ha prometido que van a tomar acciones serias concernientes a este tema. Él también considera que son inaceptables. Van a ver qué medidas y acciones van a tomar contra ellos.

A muchos niños no les queda más que trabajar y estudiar. ¿El Estado les da la espalda?

No creo que el Gobierno les dé la espalda. Sé que el Gobierno está haciendo muchas actividades aquí en Perú y en Latinoamérica para combatir esta problemática.

¿Por qué, por ponerse del lado de los niños, ha sufrido agresiones?

Es una gran pelea. Tuve que pelear con el pensamiento que ya está sesgado en los adultos, la sociedad y las tradiciones. Pero también pelear en contra de la mafia, los criminales y grupos de interés. Pero si yo no lo hacía, ¿quién? Alguien tenía que hacerlo y tomar este desafío físico. Yo creo en esto, ¿por qué no hacerlo? También creo que el Gobierno, junto a la empresa privada, la sociedad civil y los líderes de la Iglesia deben priorizar la niñez. Invertir en educación y crear leyes que los protejan. De esta manera se llegarán a cumplir las metas para el 2025 en Perú, Latinoamérica y el resto del mundo.

La migración es una crisis global. ¿Cuál es el futuro de los niños migrantes?

Yo creo que no debe haber fronteras para ningún niño en el mundo. Nacieron libres y deben andar libres, porque no han creado ninguna barrera ni frontera. Todas las fronteras, todos los corazones y bolsillos deben estar abiertos para los niños. Y si alguien separa a un niño de su madre, ese país está actuando en contra de Dios.