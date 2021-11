OST de Jungkook en Your eyes tell de Netflix: horarios y lo que ARMY debe saber del estreno

Además del regreso a los conciertos presenciales de BTS, otra sorpresa para ARMY es que, este 30 de noviembre, la película Your eyes tell, cuyo OST principal fue compuesto y producido por Jungkook e interpretado por el grupo surcoreano, ya se encuentra disponible en Netflix, y Perú es uno de los países de Latinoamérica donde el filme se encuentra habilitado. La canción ha recibido elogios desde que fue presentada.

La producción japonesa, que forma parte de los nuevos títulos que ingresan a Netflix en diciembre, tiene una duración de dos horas y tres minutos. Además, cuenta con audio latino y japonés (audio original), así como subtítulos en español.

La película fue estrenada el 23 de octubre en Corea del Sur y Japón. Durante las promociones, el afiche publicitario de Your eyes tell de los cines de Asia incluyó el siguiente texto: “La canción principal ‘Your eyes tell’ fue hecha por el grupo de sensación global BTS”.

ARMY se emociona por el estreno de Your Eyes Tell

“Your eyes tell”, segunda canción del álbum Map of the soul: the journey, de BTS, se ha sumado a la lista de éxitos del septeto coreano. El tema ha conmovido a ARMY de todo el mundo por sus letras profundas.

Por ello, el estreno de la película en Netflix ha captado la atención de ARMY en redes sociales.

ARMY promociona estreno de Your Eyes Tell. Foto: Captura Twitter

Your Eyes Tell se encuentra disponible en Netflix. Foto: Captura Twitter

La sinopsis que se presenta en la plataforma de streaming dice: “Una mujer que quedó ciega en un accidente y un exkickboxer con un pasado oscuro encuentran consuelo juntos, a pesar de que el pasado amenaza con separarlos”.

¿Qué significado tiene la canción “Your eyes tell” de BTS?

Jungkook es el compositor principal del tema. Según se informó, el maknae de Bangtan recibió el libreto y algunas escenas de la película para que pueda inspirarse durante la etapa de composición.

Tras el lanzamiento de la canción, diversos medios han destacado que “Your eyes tell” es un tema conmovedor con un mensaje profundo de esperanza, y que hay luz al final del camino, incluso en los momentos más difíciles.

BTS estrena “Your eyes tell”: revive la performance de Bangtan en televisión japonesa. Foto: Big Hit

“Incluso la oscuridad que vemos es tan hermosa. Quiero que confíes en mí (…) Lo que sea que nos espere en nuestro camino, seguiré mirando hacia el futuro. El lugar que me diste sigue siendo… un lugar seguro para mi corazón”, son algunos líneas del OST.