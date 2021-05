TWICE y Taste of love: calendario, horarios y todo sobre el comeback

Falta cada vez menos para que TWICE haga su esperado comeback. Y para calentar motores, JYP Entertainment compartió el calendario de actividades promocionales para el décimo miniálbum titulado Taste of love.

Asimismo, se ha considerado su participación en Ellen show para el mismo 9 de junio. A continuación, te detallamos cada actividad programada.

TWICE, grupo K-pop con 9 miembros activos. Foto: JYP

31 de mayo | Album trailer tracklist

El 31 de mayo, TWICE presentará la lista de canciones que tendrá su décimo miniálbum a las 12.00 a. m. (KST)

Perú, México, Colombia, Ecuador y Panamá : 10.00 a. m.

Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua : 9.00 a. m.

Bolivia, Chile, Paraguay, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico : 11.00 a. m.

Brasil, Argentina y Uruguay : 12.00 p. m.

Estados Unidos : 11.00 a. m. (ET) y 7.00 a. m. (PDT)

España: 5.00 p. m.

1 de junio | Teaser photo 01

Para esta fecha, JYP Entertainment liberará aparentemente la foto de tres integrantes, ya que se ha programado tres lanzamientos de fotos teaser. Será a las 12.00 a. m. (KST)

Perú, México, Colombia, Ecuador y Panamá : 10.00 a. m.

Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua : 9.00 a. m.

Bolivia, Chile, Paraguay, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico : 11.00 a. m.

Brasil, Argentina y Uruguay : 12.00 p. m.

Estados Unidos : 11.00 a. m. (ET) y 7.00 a. m. (PDT)

España: 5.00 p. m.

2 de junio | Teaser photo 02

Otras tres miembros de TWICE liberarán sus fotos teaser el 2 de junio a las 12.00 a. m . (KST)

Perú, México, Colombia, Ecuador y Panamá : 10.00 a. m.

Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua : 9.00 a. m.

Bolivia, Chile, Paraguay, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico : 11.00 a. m.

Brasil, Argentina y Uruguay : 12.00 p. m.

Estados Unidos : 11.00 a. m. (ET) y 7.00 a. m. (PDT)

España: 5.00 p. m.

3 de junio | Teaser photo 03

Último día de liberación de fotos teaser de los miembros del grupo K-pop a medianoche de Corea del Sur.

Perú, México, Colombia, Ecuador y Panamá : 10.00 a. m.

Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua : 9.00 a. m.

Bolivia, Chile, Paraguay, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico : 11.00 a. m.

Brasil, Argentina y Uruguay : 12.00 p. m.

Estados Unidos : 11.00 a. m. (ET) y 7.00 a. m. (PDT)

España: 5.00 p. m.

TWICE en 2020 The Fact Music Awards. Foto: The Fact

4 de junio | Enhanced album: pre Spotify

Los ONCE podrá preguardar el lanzamiento del décimo miniálbum Taste of love de TWICE desde la 1.00 p. m. (KST).

Perú, México, Colombia, Ecuador y Panamá : 11.00 p. m. (3 de junio)

Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua : 10.00 p. m. (3 de junio)

Bolivia, Chile, Paraguay, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico : 12.00 a. m. (4 de junio)

Brasil, Argentina y Uruguay : 1.00 a. m. (4 de junio)

Estados Unidos : 4 de junio, 10.00 p. m. (ET) y 3 de junio, 8.00 p m. (PDT)

España: 6.00 a. m. (4 de junio)

7 de junio | MV Teaser 01

El 7 de junio a las 12.00 a. m., TWICE publicará el primer teaser del MV de “Taste of love”.

Perú, México, Colombia, Ecuador y Panamá : 10.00 a. m.

Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua : 9.00 a. m.

Bolivia, Chile, Paraguay, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico : 11.00 a. m.

Brasil, Argentina y Uruguay : 12.00 p. m.

Estados Unidos : 11.00 a. m. (ET) y 7.00 a. m. (PDT)

España: 5.00 p. m.

TWICE, grupo con gran popularidad en Corea del SUr. Foto: JYP

8 de junio | MV teaser 02

Un día antes del comeback de TWICE, se estrenará el segundo teaser, también a las 12.00 a. m.

Perú, México, Colombia, Ecuador y Panamá : 10.00 a. m.

Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua : 9.00 a. m.

Bolivia, Chile, Paraguay, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico : 11.00 a. m.

Brasil, Argentina y Uruguay : 12.00 p. m.

Estados Unidos : 11.00 a. m. (ET) y 7.00 a. m. (PDT)

España: 5.00 p. m.

9 de junio | Album sneak peek

A las 12.00 a. m. se publicará un adelanto del décimo miniálbum.

Perú, México, Colombia, Ecuador y Panamá : 10.00 a. m.

Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua : 9.00 a. m.

Bolivia, Chile, Paraguay, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico : 11.00 a. m.

Brasil, Argentina y Uruguay : 12.00 p. m.

Estados Unidos : 11.00 a. m. (ET) y 7.00 a. m. (PDT)

España: 5.00 p. m.

9 de junio | TWICE: Tasting the Taste of love

Además, el mismo día a las 12.00 p. m. (KST) se realizará el evento TWICE: Tasting the Taste of love

Perú, México, Colombia, Ecuador y Panamá : 0.00 a. m.

Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua : 11.00 p. m. (8 de junio)

Bolivia, Chile, Paraguay, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico : 1.00 a. m.

Brasil, Argentina y Uruguay : 2.00 a. m.

Estados Unidos : 1.00 a. m. (ET) y 8 de junio, 9.00 a. m. (PDT)

España: 7.00 a. m.

9 de junio | MV Taste of love y show en Ellen

En el show de Ellen Degeneres se estrenará la presentación y a la par el MV de la canción principal del décimo miniálbum de TWICE, a las 6.00 p. m. (KST)

Perú, México, Colombia, Ecuador y Panamá : 4.00 a. m.

Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua : 3.00 a. m.

Bolivia, Chile, Paraguay, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico : 5.00 a. m.

Brasil, Argentina y Uruguay : 6.00 p. m.

Estados Unidos : 5.00 a. m. (ET) y 1.00 a. m. (PDT)

España: 11.00 p. m.

11 de junio | Full realease

Finalmente, el 11 de junio se realizará el lanzamiento en las plataformas de música como Spotify, Taste of love de TWICE, a la 1.00 p. m.

Perú, México, Colombia, Ecuador y Panamá : 11.00 p. m. (10 de junio)

Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua : 10.00 p. m. (10 de junio)

Bolivia, Chile, Paraguay, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico : 12.00 a. m. (11 de junio)

Brasil, Argentina y Uruguay : 2.00 p. m.(11 de junio)

Estados Unidos : 11 de junio, 12.00 a. m. (ET) y 10 de junio 8.00 p. m. (PDT)

España: 6.00 a. m.(11 de junio)