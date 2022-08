“House of the dragon” llega a HBO Max: ¿a qué hora se estrena según mi país?

“House of the dragon” (”La casa del dragón”) se estrena esta semana en HBO y HBO Max con una historia que, fiel al estilo de la serie de televisión “Game of thrones” (”Juego de tronos”), promete sorprender a la audiencia con una relato visceral. El spin-off basado en la aclamada obra de George R. R. Martin, “Fuego y sangre”, nos mostrará un vistazo más profundo a la oscura y sangrienta historia de los Targaryen.

Al tratarse de una gran producción con diversos fanáticos alrededor del mundo, el show se lanzará en distintos horarios por país. Por ello, aquí te dejamos una guía para que no te pierdas el primer capítulo.

"House of the dragon" estrena este domingo 21 de agosto. Foto: composición LR/Warner

“House of the dragon”: horario de estreno según mi país

El estreno de “House of the dragon” se realizará en simultáneo de a nivel mundial, por lo que también se verá en diferentes horarios según el país en el que te encuentres.

“House of the dragon” hora de estreno en Argentina: 10. 00 p. m.

“House of the dragon” hora de estreno en Chile: 10. 00 p. m.

“House of the dragon” hora de estreno en Paraguay: 10. 00 p. m.

“House of the dragon” hora de estreno en Brasil: 10. 00 p. m.

“House of the dragon” hora de estreno en Uruguay: 10. 00 p. m.

“House of the dragon” hora de estreno en México: 8.00 p. m.

“House of the dragon” hora de estreno en Colombia: 8.00 p. m.

“House of the dragon” hora de estreno en Perú: 8.00 p. m.

“House of the dragon” hora de estreno en Panamá: 8.00 p. m.

“House of the dragon” hora de estreno en Ecuador: 8.00 p. m.

“House of the dragon” hora de estreno en Nicaragua: 7.00 p. m.

“House of the dragon” hora de estreno en Honduras: 7.00 p. m.

“House of the dragon” hora de estreno en El Salvador: 7.00 p. m.

“House of the dragon” hora de estreno en Costa Rica: 7.00 p. m.

“House of the dragon” hora de estreno en Guatemala: 7.00 p. m.

“House of the dragon” hora de estreno en Venezuela: 9.00 p. m.

“House of the dragon” hora de estreno en Bolivia: 9.00 p. m.

“House of the dragon” hora de estreno en Puerto Rico: 9.00 p. m.

“House of the dragon” hora de estreno en España: 3.00 a. m.

“House of the dragon”, fecha de estreno

Luego de una larga espera, “House of the dragon” se estrena este domingo 21 de agosto por HBO y HBO Max en diversos países de Latinoamérica. Solo en Europa llegará al día siguiente durante la madrugada.

¿Dónde ver “House of the dragon”?

“House of the dragon” es una producción original de HBO, por lo que la serie estrenará su primer capítulo a través de su propio canal de televisión y en su plataforma de streaming HBO Max.

"House of the dragon" tendrá 10 episodios. Foto: HBO Max

Calendario de episodios de “House of the dragon”

La nueva producción de HBO, “House of the dragon”, estrenará un nuevo episodio cada domingo desde el 12 de agosto hasta el 23 de octubre de este año. Aquí te dejamos el calendario completo con todos los capítulos.