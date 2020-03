Grey’s Anatomy temporada 16: adelantarían final por pandemia de coronavirus [VIDEO]

Tras la expansión del coronavirus, muchas producciones se han visto canceladas para mantener a salvo al elenco y equipo encargado. Una de ellas es Grey’s Anatomy que, por 15 años, logró ganarse el corazón del público.

Sin embargo, las grabaciones del drama médico se detuvieron, luego que terminaran de grabar el episodio 21 de la temporada 16, dejando cuatro capítulos al aire y sin finalizar.

Grey’s Anatomy - Final de temporada

La cadena ABC, que se encarga de producir la serie, terminó el ciclo con la cantidad mencionada y se desconoce qué sucederá con el resto. De esta manera, se confirmó, según el medio web TV Line, que la última entrega de la ficción concluirá con el material disponible.

Por lo que solo faltarían dos últimos episodios para el final de temporada. El capítulo 20 llegaría el 2 de abril bajo el título Sing it again; y el segundo, el 9 de abril, con el nombre Put on a happy face. Además, el portal reportó que tanto Station 19 y How to get away with murder no tendrían algún inconveniente ante la medida tomada por la compañía.

No obstante, cuando se detuvieron las grabaciones de Grey’s Anatomy, Krista Vernoff, la productora ejecutiva del programa, manifestó que la pausa solo sería por dos semanas y que dependería de cómo iba evolucionando la propagación del coronavirus.

Pero para el lamento de los fans, este viernes TV Line confirmó que la producción no continuaría con el rodaje e hizo un pedido a todo el elenco y equipo detrás de la serie, quienes deben tomar las medidas necesarias y seguir en cuarentena. “Muchas gracias por todo”, finalizó la showrunner.