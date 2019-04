"Si Tuviera 30": recordada película celebra su quinceavo aniversario [FOTOS]

En 1987, Jenna, de 13 años, solo soñaba con llegar a los treinta siendo todo lo que quería: exitosa y hermosa. Como sucede en todas las producciones de ficción, hasta los sueños más disparatados se pueden hacer realidad, en menos de un minuto. Eso fue lo que le sucedió a esta niña, interpretada inicialmente por Christa B. Allen, quien de pronto despertó siendo una guapa y talentosa trabajadora de una importante revista de modas (Jennifer Garner).

Esa es la historia que nos trae 'Si tuviera 30', film que el pasado 23 de abril cumplió quince años de haber sido estrenado.

La película, que hasta la fecha la recuerdan sus seguidores con cariño y nostalgia, marcó a toda una generación por la reflexiva y romántica historia que nos presenta en sus noventa minutos de duración. Y es que Jenna no llega sola a esa edad tan ansiada de los 30. A su lado, y sin esperarlo, siempre está su amigo Matt, interpretado por Mark Ruffalo, quien además de ser su mejor amigo de infancia, sin esperarlo, será su eterno y más grande amor.

Las diversas situaciones que enfrenta a los 30 años, producto de sus disparatadas decisiones, serán el hilo narrativo de esta historia que conduce a Jenna a pensar en que no todo, a esa edad, resulta tan fácil.

A través de su cuenta de Twitter, el protagonista de este film, Mark Ruffalo se pronunció respecto al aniversario de 'Si tuviera 30', para recordar con cariño esta 'dulce historia'. Asimismo, aprovechó la oportunidad para recordar al director y creador de esta producción quien falleció algunos años atrás, producto de una neumonía: Gary Winick.

Happy 15th anniversary to 13 Going On 30! Still a sweet movie after all these years. Remake? 13 Going on 51.



Rest In Peace, Gary Winick 🙏 pic.twitter.com/UDMfv3QrJz