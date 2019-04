Akira Toriyama: el creador de Dragon Ball cumple hoy 64 años

Miles de usuarios a través de las redes sociales han expresado sus saludos por el cumpleaños 64 del reconocido mangaka Akira Toriyama, quien es el creador de una de las franquicias shonen más leida y vista en la historia del manga y anime.

Fue un día como hoy pero en el año 1955 que nació en Japón el famoso mangaka y diseñador artístico Akira Toriyama, quien es conocido por famosos títulos como Dr. Slump y obviamente su obra maestra, Dragon Ball, que es conocida en todo el mundo y que hasta el día de hoy sigue siendo vista por grandes y pequeños.

Sin duda alguna la infancia de muchos no hubiese sido la misma si no hubiesen crecido frente al televisor disfrutando de las aventuras de aquel niño inocente que vivía en una montaña y que luego se embarcaría en una aventura que hasta el día de hoy no termina. Goku ha crecido y los fanáticos hemos crecido junto con el, por eso es que no hay quien pase por alto este día especial para Akira Toriyama.

¿Quién es Akira Toriyama?

Nacido un 5 de abril del año 1955 en Nagoya, Japón. Vivió una infancia bastante normal, pero desde joven ya expresaba su amor por el manga. En el año 1973 ingresó a la Escuela superior industrial, para luego se contratado en una empresa de Nagoya en donde laboró durante 24 años. Pero no sería sino hasta un par de años después tras publicar su primer manga en la conocida revista Shonen Jump, de la editorial Shueisha, que su camino dentro del mundo de los dibujantes comenzaría.

Tras su primera publicación, Akira Toriyama empezó a dibujar diversas historias que luego fueron recopiladas en varios tomos, pero fue sin duda alguna su obra maestra Dragon Ball, la que hizo que se volviera popular en todo el mundo y que su nombre siguiera sonando de generación en generación.

Las obras más resaltantes de Akira Toriyama

Todos conocemos su obra más popular, Dragon Ball, pero los inicios del ‘sensei’ fueron con obras no tan sonadas como son ‘Awawa World’ y ‘Mysterious Rain Jack’, su gran debut fue en el año 1978 con una historia que llevaba por nombre ‘Wonder Island’ que apareció publicada en la revista ‘Shonen Jump’.

Su paso por el mundo del anime nos ha regalado dos títulos inolvidables, estos son ‘Dr. Slump’, que vio la luz en el año 1981 y que tuvo un total de 240 episodios. Y su obra maestra ‘Dragon Ball’, que se estrenó en el año 1996 y que se ve en las pantallas hasta el día de hoy.

Entérate aquí de datos que no sabía sobre Akira Toriyama