La secuela de Jumanji suma un integrante que ya participó en la anterior película

Ya con la secuela de Jumanji en producción, llamada ‘Welcome to the Jungle’, se van conociendo más detalles de lo que veremos. Ya se supo que Danny DeVito y Danny Glover, serán parte de la cinta, además de sumar al elenco adolescente que ya conocimos. Ahora se puede confirmar la presencia de un un personaje que ya se había visto previamente.

Según informa el portal The Hollywood Reporter, el rostro que volveremos a ver, será el de Nick Jonas. Pero al igual que el título de la cinta, se desconoce de que forma influirá en la historia su personaje que lleva el nombre de Jefferson “Seaplane” McDonough, que es un avatar de un niño atrapado en el juego desde 1996.

Recordemos que su personaje cumple un rol similar al de Alan Parrish, que fue interpretado por el fallecido Robin Williams, en la versión original de la cinta, pues él estuvo atrapado en Jumanji por muchos años, McDonough (Jonas) tiene la función de ayudar para los protagonistas.

Luego de dejar Jumanji, los jóvenes finalmente se encuentran con la versión del mundo real de Jefferson, que es interpretado por Colin Hanks. Por lo que hay dudas si este joven actor volverá a aparecer para la secuela, o simplemente servirá avatar para un nuevo personaje. Bueno, esto se sabrá aún el próximo 13 de diciembre, fecha en que se estrene ‘Jumanji: Welcome to the Jungle’.