Avengers 4: teoría sugiere que ocurrirá lo peor después de ‘Infinity War’

¡Los fans no lo creen! Un nuevo rumor sobre Avengers 4, cuyo posible título sería Avengers: Anihilation, según Mark Ruffalo, quien interpreta a Hulk, señala qué es lo que ocurriría años después de los terribles sucesos de Avengers: Infinity War.

Así lo ha dado a conocer en Twitter Daniel R., escritor de Super Bro Movies. "Avengers 4 comienza años después de Infinity War. No solo unos meses después, como algunas personas esperaban. Lo siento chicos", escribió y, además, especificó que serán cinco años.

