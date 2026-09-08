Clip viral que muestra la supuesta erupción del volcán Krakatoa en Indonesia fue elaborado con inteligencia artificial

Tras la erupción del volcán Anak Krakatoa, ubicado en el estrecho de la Sonda, Indonesia, que comenzó el pasado 4 de septiembre y se extendió por 25 horas seguidas, se empezó a viralizar en redes sociales, incluyendo en páginas peruanas, un video que supuestamente mostraba el momento exacto del hecho, mientras varias personas observaban, grababan y luego huían del lugar.

Capturas de pantalla del viral. Foto: Facebook

Sin embargo, se detectaron varias inconsistencias que pusieron en duda la autenticidad del material. Una de ellas ocurrió segundos después de que comenzara la grabación, cuando uno de los autos de las personas que huían atraviesa el cuerpo de un hombre.

Auto traspasa el cuerpo de un hombre. Foto: Facebook | Composición: LR

Además, en varios fotogramas, algunas partes del cuerpo de las personas desaparecen o se tornan borrosas repentinamente. Lo mismo ocurre con algunos cables de la vía pública.

Por otro lado, el volcán Krakatoa se encuentra en una isla deshabitada, por lo que la presencia de personas, autos, viviendas y otros elementos propios de una zona poblada no coinciden con las características del lugar.

Ante estas inconsistencias, el video fue analizado con herramientas de detección de contenido generado con inteligencia artificial. Hive Moderation indicó una probabilidad de 99,7% de que este hubiera sido creado con tal tecnología.

Análisis del video con Hive Moderation. Foto: Hive Moderation

Por su parte, SynthID confirmó que se trataba de contenido elaborado artificialmente y detectó más anomalías en el clip:

Análisis del video con SynthID. Foto: SynthID

Por lo mencionado en líneas anteriores, se concluye que no se trataba de un video real de la erupción del volcán Krakatoa, sino de uno generado con IA.