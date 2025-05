El impresionante hallazgo que reescribe la historia: esta fue la razón por la que los primeros humanos migraron de África

Un reciente estudio realizado por científicos de la Universidad de Milán y de la Universidad de Columbia ha revelado la razón detrás de la migración de los homínidos fuera de África, un evento que ocurrió hace aproximadamente 1 millón de años. La investigación, publicada en la prestigiosa revista ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’, establece un vínculo entre la primera Edad de Hielo del Pleistoceno y la migración masiva de estos ancestros humanos hacia Eurasia.

Los investigadores Giovanni Muttonia y Denis V. Kent se centraron en determinar el momento y las causas que llevaron a esta migración. A través de un análisis detallado de los isótopos de oxígeno en las capas sedimentarias, identificaron la fecha exacta del inicio del Pleistoceno y hallaron evidencia que contradice teorías anteriores sobre la población de homínidos en ese periodo. Este descubrimiento no solo aporta información valiosa sobre la historia de la humanidad, sino que también plantea nuevas preguntas sobre la adaptación de nuestros ancestros a condiciones climáticas extremas.

Los desplazamientos de los primeros habitantes hacia Asia. Foto: National Geographic

PUEDES VER: Esto comían los primeros humanos hace más de 3 millones de años y rompe con todo lo que sabíamos

¿Qué tipo de metodología de estudio se llevó a cabo?

Para llevar a cabo su investigación, el equipo analizó los cambios en los isótopos de oxígeno en las capas sedimentarias, lo que les permitió identificar la fecha exacta del primer Pleistoceno, que ocurrió hace más de 900.000 años. Sin embargo, los hallazgos iniciales sobre el cuello de botella poblacional, que se creía que había ocurrido hace 200.000 años, fueron cuestionados. Los científicos sugirieron que la población homínida era, en realidad, mucho mayor y que la migración hacia Eurasia se produjo hace apenas 90.000 años.

¿Qué factores impulsaron a la migración?

El estudio concluye que la migración de los humanos fuera de África fue impulsada por una era glaciar que provocó un descenso en la temperatura del mar y un aumento de la aridez en la región del Sahara. Estas condiciones extremas para la vida llevaron a la formación de puentes de tierra entre el mar Negro y el mar Mediterráneo, lo que facilitó la migración de los homínidos hacia nuevos territorios.

¿Qué desenlace deja este descubrimiento?

Este hallazgo no solo proporciona una nueva perspectiva sobre la migración de los homínidos, sino que también abre la puerta a futuras investigaciones sobre la adaptación y evolución de las especies humanas en respuesta a cambios climáticos drásticos. Comprender estos procesos es fundamental para desentrañar la historia de la humanidad y su dispersión por el planeta.

¿Qué rutas de migración realizaron los homínidos?

Muttoni destacó que los homínidos se expandieron rápidamente hacia el norte de África, donde se detectó el cuello de botella genético en las poblaciones modernas de África central. Además, se extendieron por Eurasia, llegando hasta Java y al sur y norte de China.

Al mismo tiempo, los homínidos cruzaron hacia el oeste de Europa, alcanzando la península ibérica y las Islas británicas. Este estudio proporciona una visión más clara de cómo nuestros ancestros se dispersaron por el mundo, adaptándose a diferentes entornos y condiciones climáticas.