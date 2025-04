Cerúndolo elimina a Zverev, Sabalenka y Swiatek siguen con paso firme

Francisco Cerúndolo (21º ATP) se impuso este martes a Alexander Zverev (N.2), por 7-5 y 6-3, y pasó a cuartos de final del Masters 1000 de Madrid, mientras que Aryna Sabalenka e Iga Swiatek siguen con paso firme en la capital española.

El argentino, que venció al tenista germano en una hora y media, se enfrentará al checo Jakub Mensik (23º), quien ganó al kazajo Alexander Bublik (75º) por 6-3 y 6-2.

Sólidos en el servicio en el primer parcial, Cerúndolo terminó por llevárselo en su segunda bola de set. En la segunda manga, el argentino despegó con un 2-0 a su favor gracias a los errores no forzados de Zverev, que se frustró en el 4-1 lanzando su raqueta al suelo.

Al término del encuentro, el argentino confesó que llegó a odiar durante tres años el torneo de Madrid por la altura, ya que no jugaba bien. "Ahora, me encuentro muy bien en cancha, estoy muy contento", afirmó en pista.

Por su parte, Zverev, contrariado por la derrota sufrida señaló que el día del derrumbe energético en la península ibérica resultó complicado ya que padece diabetes y necesita unas pautas.

"Para mí, concretamente, fue quizás un poco más complicado que para otros debido a mi diabetes. Tengo un horario fijo para comer y cosas así, y, por supuesto, no fue posible porque, desde las 12, no comí mucho", declaró en rueda de prensa.

"Pero eso no es excusa porque, repito, siento que mi oponente jugó mejor", prosiguió. "Fue igual para todos. No todos comieron lo que querían y quizá no entrenaron lo que querían, pero no es nada de lo que pueda quejarme porque todos estábamos en la misma situación", remarcó.

El alemán subrayó que "estaba pegando bien de derecha y de revés", pero reconoció que Cerúndolo jugó mejor: "Quizás jugué un mal juego con 6-5 en el primer set, pero esto es un juego por partido, esto puede pasar".

En otro duelo del día, el italiano Lorenzo Musetti (11º) se clasificó al dominar en dos sets, 7-5 y 7-6 (7/3), al griego Stefanos Tsitsipas (18º) y se medirá en la siguiente ronda al australiano Alex de Miñaur (7º), quien eliminó este martes al canadiense Denis Shapovalov (30º) en dos sets, 6-3 y 7-6 (7/3).

El ruso Medvedev (10º) se deshizo del estaodunidense Brandon Nakashima (32º) por 3-6, 6-1 y 6-4, mientras que el noruego Casper Ruud (15º) logró batir a última hora al estadounidense Taylor Fritz (N.4) por 7-5 y 6-4.

- Abandono -

Antes, el checo Jakub Mensik (23º) se convirtió en el primer jugador en acceder a los cuartos al vencer al kazajo Alexander Bublik (75º) por 6-3 y 6-2. El jugador de 19 años se convirtió en el quinto jugador más joven en alcanzar esta fase en Madrid.

El británico Jack Draper (6º) se benefició del abandono del italiano Matteo Berrettini (31º) después del primer set, que el británico había ganado 7-6 (7/2), alegando un problema "abdominal". Se enfrentará al estadounidense Tommy Paul (12º) en los octavos.

En el cuadro femenino, la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, derrotó a la estadounidense Peyton Stearns (44º) por 6-2 y 6-4 para meterse por tercera vez seguida en cuartos del WTA 1000 de Madrid.

Antes, la polaca Iga Swiatek (N.2), sufrió para imponerse a la rusa Diana Shnaider (N.13) por 6-0, 6-7 (3/7) y 6-4 en más de dos horas y media. El duelo debería haberse celebrado el lunes, pero quedó aplazado como consecuencia del apagón eléctrico.

rsc/