Congreso de EEUU aprueba ley que prohíbe el "porno vengativo" y la envía a Trump

La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó este lunes casi por unanimidad a favor de tipificar como delito federal la publicación de "porno vengativo", ya sea real o generado por inteligencia artificial (IA), y envió la ley al presidente Donald Trump para su sanción.

La Ley "Take it Down" (Elimínalo, en español) se aprobó por 409 votos a favor y 2 en contra. Castigará la publicación no consentida de imágenes íntimas en internet, al tiempo que obligará a su eliminación de las plataformas, explicó el presidente de la Cámara Baja, el republicano Mike Johnson.

En marzo, Trump se comprometió a promulgar el proyecto de ley durante una sesión conjunta del Congreso.

"Estoy deseando firmar ese proyecto de ley. Gracias", dijo Trump. "Y voy a utilizar ese proyecto de ley para mí también, si no les importa, porque nadie es tratado peor que yo en internet, nadie".

La aprobación de la ley en la Cámara de Representantes sigue al aval unánime que el Senado le dio en febrero, un avance que Johnson calificó de "paso fundamental en la lucha" contra el creciente problema en la red.

Los "deepfakes" o videos ultrafalsos suelen ser creados a partir de IA y otras herramientas para lograr un aspecto realista. Pueden lograrse imágenes pornográficas falsas de mujeres reales, que luego se publican sin su consentimiento y se difunden rápidamente.

La primera dama Melania Trump respaldó la ley a principios de marzo y dijo en un comunicado este lunes que la aprobación bipartidista "es una declaración contundente" de la unión del país por "la protección de la dignidad, la privacidad y la seguridad".

Algunos estados como California y Florida ya han aprobado leyes que penalizan la publicación de "deepfakes" sexualmente explícitos.

Los críticos, sin embargo, expresaron su preocupación por que la legislación otorgue a las autoridades un mayor poder de censura.

