"Hay mucha presión y no es fácil de manejar", dice Swiatek sobre el sistema antidopaje

La polaca Iga Swiatek, número dos del mundo, reconoció en la antesala de su debut en el torneo WTA de Madrid que el protocolo antidopaje genera ansiedad, después de que fuera sancionada a finales del pasado año durante un mes por dar positivo en trimetazidina, una sustancia considerada dopante.

"Sinceramente, tras un par de años piensas en esto todo el rato. Te da un poco de ansiedad. No solo hablo de mí, porque en cierto modo me he acostumbrado al sistema y he pasado por lo peor, y fui capaz de regresar y solventarlo, lo que hace que sienta que nada me pueda parar", explicó este miércoles Swiatek en rueda de prensa.

"Hablo también de otras jugadoras: no es fácil, todo el sistema es muy duro. Yo no tuve mucho control sobre lo que me pasó, y puedo imaginar que otras jugadoras sienten ese miedo de que les puede pasar a ellas", agregó la tenista.

"A veces es complicado estar al día con todo el tema de dar tu ubicación y lo que hay que hacer a nivel de sistema. Cada día, mientras viajamos, tenemos que decir literalmente dónde estamos. Si nos olvidamos, quizás tengamos un "no presentado", y con tres faltas te sancionan. Hay mucha presión con eso, y no es fácil de manejar, pero es lo que hay", sostuvo.

Sobre el "monstruo" que creó Rafael Nadal en tierra batida, y si siente que ella ha podido crear algo parecido con sus éxitos sobre esta superficie, dijo que "la gente a veces no es consciente de que somos humanas".

"Las expectativas en cuanto a ganar títulos son altas, pero lo han sido siempre para mí desde 2022. Intento hacer mi trabajo y no centrarme en lo que diga la gente", afirmó.

También admitió que ha dejado de dar vueltas a la duración de los torneos: "Sinceramente, he dejado de pensar en eso. Intentas adaptarte a lo que tenemos cada semana. Se han cambiado los eventos a unos de más duración hace tiempo, así que me he adaptado a este sistema, pero también estaba a gusto cuando jugábamos torneos de una semana".

rsc/iga/dr