Mirra Andreeva, la discípula de Conchita Martínez que querría el físico de Alcaraz

La joven promesa Mirra Andreeva, que hizo su presentación en sociedad en Madrid hace un par de años, vuelve a la capital española con el empaque de estrella, bajo la batuta de Conchita Martínez y con la mirada puesta en otro español, Carlos Alcaraz, de quien le gustaría tener sus habilidades físicas.

La rusa de 17 años y número 7 del mundo se ha convertido en uno de los grandes reclamos del torneo de Madrid.

En lo que lleva de temporada, ya ha conquistado dos WTA 1000 (misma categoría que Madrid y segundos torneos en importancia, por detrás de los Grand Slam) y quiere hacer lo propio en la prueba donde debutó con apenas 15 años y cayó en octavos.

Pese a su juventud, Andreeva se encuentra entre las rivales a batir tras su triunfo en Dubái e Indian Wells. Antes de iniciar la competición, la rusa recordó su experiencia en la cita madrileña.

"Parece que fue ayer. Estoy muy ilusionada de volver a Madrid, tengo muy buenos recuerdos. Ha ido bien mi adaptación a la tierra. Estuve en Barcelona entrenando con Conchita, necesité unos días para completar la transición. En aquel momento no pensaba en lo que era llegar a los octavos con esa edad", afirmó Andreeva quien subrayó que ahora quiere "ir a por más".

- El secreto de una buena dejada -

Para mejorar reconoció que se fija en una leyenda como el suizo Roger Federer y en el actual número 3 de la ATP. "Me encantaría tener la volea de Roger Federer y las habilidades físicas como Carlos Alcaraz".

Su admiración por el murciano va más allá: "El secreto para una buena dejada es ver a Alcaraz por la televisión e intentar imitarle. A veces funciona y a veces no, depende del día que tenga".

"Hacía muchas dejadas ya desde que era joven. Estoy mejorando cada día y también depende de cómo sientas la bola. En tierra la bola no bota tan alto y tiende a quedarse en el sitio, en comparación con la pista dura, pero yo hago dejadas en todas las superficies, si siento que tengo que hacerlas no me importa mucho la superficie", remarcó Andreeva.

La tenista cree también que el hecho de tener a Conchita Martínez como entrenadora le ha ayudado a darse a conocer más en España y que los aficionados españoles la apoyan más "gracias a ella".

- Lo peor -

También reveló el mejor consejo que le han dado para mejorar su tenis: "Si no va bien, tienes que olvidarte de lo que ha pasado y centrarte en el siguiente que tienes que jugar. Es lo que intento hacer en cada uno de los torneos en los que juego".

Y confesó lo que menos le gusta de los torneos. "Cuando el partido anterior está igualado en el segundo set y se acaba yendo al tercero. Estás calentando, esperando el final del segundo y al final es para nada. Tienes que esperar, calentar otra vez y si el tercer set está ajustado, pues todavía peor. Pero es lo que es, no me genera más tensión, es algo pesado tener que calentar tres veces más, pero sé que es parte del tenis".

La jugadora señaló, además, que ha aprendido a manejar la expectación de los aficionados. "Se dicen muchas cosas y a veces son cosas que se te pasan por la cabeza, a veces piensas demasiado. Tengo un gran equipo a mi alrededor con el que comparto cómo me siento, todo el mundo intenta ayudarme y ahora sé cómo lidiar con esto, es algo más fácil para mí".

rsc/mcd