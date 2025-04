Lula y Boric critican las políticas comerciales de Trump

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y su par chileno, Gabriel Boric, cuestionaron duramente este martes los aranceles impuestos por Donald Trump, durante un encuentro en Brasilia en el que defendieron la integración suramericana ante la guerra comercial.

Los dos líderes de izquierda se reunieron para la firma de una docena de acuerdos bilaterales, mientras América Latina teme las consecuencias de los aranceles de Trump a la mayoría de los bienes que entran a Estados Unidos.

"Tenemos un presidente de Estados Unidos que decide establecer la discusión favorable a una política proteccionista, contrario a todo lo que nos dijeron desde los años 80: la globalización, el libre comercio", dijo Lula.

De pie junto a Boric, el mandatario brasileño añadió: "Tú no quieres guerra fría, yo no quiero guerra fría, no quiero elegir entre Estados Unidos o China".

El presidente chileno subrayó la importancia de fortalecer los lazos con Brasil, tercer socio comercial de Chile, "en tiempos donde el multilateralismo y la amistad entre los pueblos está tan cuestionada".

"Chile está en contra de una guerra comercial, Chile está en contra de la politización arbitraria del comercio y defendemos con mucha fuerza nuestra autonomía estratégica en el mundo", apuntó.

En ese escenario de incertidumbre provocado por las políticas comerciales estadounidenses, el Fondo Monetario Internacional rebajó el martes en medio punto porcentual las previsiones de crecimiento para América Latina y el Caribe, a 2% en 2025.

En una visita de Estado en Brasilia, Boric también asistirá a un foro empresarial junto con Lula.

Con los empresarios discutirá el proyecto del Corredor Bioceánico Vial, una carretera que busca unir el norte de su país con Argentina, Paraguay y Brasil para configurar una nueva ruta comercial entre el Atlántico y el Pacífico y Asia.

"Eso es integración, no solamente retórica (...) sino integración concreta en beneficio de nuestros pueblos", afirmó Boric.

Lula dijo ser alguien "obsesionado por la integración" regional.

"Los presidentes de los países de América de Sur deberíamos comprender que aislados somos mucho más débiles", sostuvo.

