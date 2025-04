Skjelmose sorprende a Pogacar y Evenepoel en ajustado final de la Amstel

El danés Mattias Skjelmose ganó la Amstel Gold Race el domingo en Valkenburg, donde se impuso al esprint al esloveno Tadej Pogacar y al belga Remco Evenepoel, que libraron un combate titánico en el Limburgo neerlandés.

El corredor de la formación Lidl-Trek de 24 años firmó su primer triunfo de la temporada, y sucede en el palmarés al británico Tom Pidcock tras un emocionante final de carrera.

"No me lo creo. Es irreal lo que me ha ocurrido. Es la victoria más bonita de mi carrera, se la dedico a mi abuelo, fallecido hace un mes", se emocionó el danés.

"Al final, simplemente apreté los dientes para seguir a Remco cuando se lanzó en la persecución a Tadej. Estaba muerto, con calambres, así que conseguir ganar es simplemente una locura", añadió, luego de haber doblegado al esprint al vigente campeón del mundo y al doble campeón olímpico.

Se trata del la victoria de más prestigio en una carrera de un día para el danés, vencedor del la Vuelta a Suiza en 2023.

El francés Julian Alaphilippe atacó a 47 kilómetros de la meta y Pogacar contraatacó 5 kilómetros más tarde, para aumentar rápidamente su ventaja sobre los perseguidores a medio minuto.

Cuando parecía que el esloveno se dirigía hacia una victoria en solitario, como hace dos semanas en el Tour de Flandes, el vigente campeón del mundo fue alcanzado a ocho kilómetros del final por el dúo Evenepoel/Skjelmose, gracias en especial a un esfuerzo impresionante del belga.

Más explosivo que sus dos adversarios y con más hambre en el final, el danés se impuso en la 'photo-finish' al término de un esprint con viento de cara lanzado por Evenepoel.

- "Sin mi caída, habría ganado", lamenta Evenepoel -

Pogacar se tuvo que conformar de nuevo con una segunda posición luego de la cosechada en la París-Roubaix ocho días antes, superado entonces por Mathieu van der Poel, ausente este domingo.

Para Evenepoel, la tercera posición es la confirmación de su regreso al más alto nivel, cuatro meses y medio más tarde del grave accidente en un entrenamiento. El doble campeón olímpico (ruta y contrarreloj) en París-2024, vencedor de la Flecha Brabanzona el viernes, demuestra estar listo para la Flecha Valona del miércoles y la Lieja-Bastoña-Lieja del domingo.

Este domingo, el prodigio belga sufrió una caída a 110 kilómetros, que le obligó a ir a contracorriente toda la carrera.

"Me encontré a tres minutos de la cabeza de carrera, con abrasiones en el codo y las caderas. Perdí mucha energía para regresar. Cuando Tadej atacó, seguía recuperándome", explicó el líder de la formación Soudal Quick-Step.

"Sinceramente, pienso que sin esa caída, habría ganado en solitario. Pero así son las carreras", lamentó.

En la 11ª edición de la prueba femenina, la victoria fue para la neerlandesa Mischa Bredewold (SD Worx-Protime), que superó por siete segundos a sus compatriotas Ellen van Dijk y a Puck Pieterse.

La corredora de 24 años sucedió en el palmarés a la también neerlandesa Marianne Vos, al término de 157 kilómetros plagados de 22 dificultades, cortas pero abruptas.

Bredewold respondió a un arranque de Van Dijk a seis kilómetros de Valkenburg, antes de llegar en solitario a los pies del Cauberg, última dificultad de la jornada a dos kilómetros de la meta.

"Es una victoria mental. Esos últimos kilómetros fueron realmente muy duros. Es una maldita victoria en casa. Para una neerlandesa, ¡es la Amstel!", celebró la campeona de Europa en 2023, tras su segunda victoria de la temporada.

bnl/fbx/dam/iga