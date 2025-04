Liverpool acaricia el título en Premier League pese a que el Arsenal no falla

Trent Alexander-Arnold abrió el cerrojo del Leicester para dar la victoria 1-0 al Liverpool, que queda ya a un paso de proclamarse campeón de la Premier League, y enviar a segunda división al equipo rival, este domingo en la 33ª jornada.

A cinco jornadas para el final, el Liverpool suma 79 puntos y mantiene 13 puntos de ventaja sobre el segundo, el Arsenal (66), que había vencido poco antes 4-0 en Ipswich (18º).

Los 'Reds' llegaban a este domingo con opciones de proclamarse campeones matemáticamente, pero necesitaban también una derrota del Arsenal, una primera premisa que estuvo muy lejos de cumplirse.

En cualquier caso, la victoria posterior del Liverpool le deja ya muy cerca de su 20º título nacional y el primero desde 2020.

Puede conquistarlo en la 34ª jornada, ya sea el miércoles si el Arsenal pierde en casa ante el Crystal Palace o el domingo si gana en Anfield al Tottenham, en lo que sería un escenario perfecto para su hinchada.

- Leicester cae al Championship -

Alexander-Arnold, cinco minutos después de entrar en el terreno de juego, fue el autor del único tanto del partido, en el 76. Lo festejó con rabia, quitándose la camiseta frente a los hinchas de su equipo desplazados a la ciudad del centro de Inglaterra.

"Momentos así son especiales, se me quedarán grabados para siempre en la memoria. Estoy feliz por vivirlos", dijo Alexander-Arnold a Sky Sports, sin querer hablar sobre su futuro y el interés del Real Madrid.

Su equipo obtenía así premio a su insistencia. Mohamed Salah había enviado dos veces el balón al palo y había tenido una clara ocasión durante la primera mitad.

En la jugada que condujo al tanto de Alexander-Arnold, un remate de cabeza de Salah había sido repelido por el palo y Diogo Jota, en un rechace, había enviado al larguero.

El Leicester, que llegó a ser campeón de la Premier League en 2016 y que entrena Ruud Van Nistelrooy, ha protagonizado una temporada de pesadilla. No marca en casa en liga desde diciembre y en su estadio ha encadenado nueve derrotas consecutivas.

Regresará así un año después al Championship, el segundo escalón del fútbol inglés.

- Susto con Saka -

En el primer turno del día, el Arsenal no tuvo problemas para golear 4-0 en el campo del Ipswich (18º), cuatro días después de clasificarse a semifinales de la Liga de Campeones.

El belga Leandro Trossard pasó al centro de la línea ofensiva y firmó dos tantos (14, 69). El brasileño Gabriel Martinelli (28, 2-0) y Ethan Nwaneri (88, 4-0) completaron la goleada 'gunner'.

Bukayo Saka no anotó pero firmó un gran partido, estando implicado en las jugadas de los dos primeros tantos. Dispuso también de buenas ocasiones y fue él quien provocó, sin pretenderlo, la tarjeta roja de Leif Davis en el 32.

Saka recibió una entrada de Davis, que le clavó los tacos en el talón derecho. Pudo seguir jugando hasta el 57 y después de su cambio se le vio con una bolsa de hielo en el banquillo.

"Le dolía un poco, pero no es grave, está bien", tranquilizó su entrenador, Mikel Arteta.

El Arsenal cimentó su segundo puesto, aumentando a siete puntos su ventaja sobre el Newcastle (3º), que el sábado había recibido una bofetada (4-1) en su visita al Aston Villa (7º).

- Decepción en Old Trafford -

En la pelea por la clasificación a Champions, el Chelsea (5º) consiguió un triunfo importante con remontada en la recta final, por 2 a 1 en un derbi en el campo del Fulham (9º).

Los 'Blues' llegaron perdiendo al minuto 83, cuando igualaron gracias a Tyrique George. Diez minutos más tarde, en el 90+3, el portugués Pedro Neto firmó el tanto de la victoria visitante.

Mucho peor le fue al Manchester United (14º), que después de su épica y agónica remontada ante el Lyon el jueves en la Europa League fue derrotado 1-0 en casa por el Wolverhampton (15º), para el que anotó el español Pablo Sarabia.

Los 'Red Devils', que ya no tienen alicientes en su pésima Premier League, parecen concentrados al 100% en su semifinal de Europa League ante el Athletic. Ganar esa competición les daría no solo el título sino un boleto para la próxima Champions, un objetivo prioritario para el club de Old Trafford.

