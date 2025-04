Premiada bióloga argentina criticó desfinaciamiento de Milei a la ciencia

La bióloga ecologista argentina Sandra Díaz, una de las "100 personas más influyentes del mundo" según la revista Time, criticó este jueves el desfinanciamiento del sistema científico llevado a cabo por el gobierno del presidente Javier Milei, el otro argentino incluido en la lista.

Díaz, que es investigadora del instituto científico estatal CONICET, advirtió que "hay una asfixia extrema del sistema científico tecnológico" argentino, en una entrevista en la radio Urbana Play.

La bióloga, especialista en biodiversidad y ecología vegetal, ganó este año el prestigioso Premio Tyler al Logro Ambiental, en 2019 el premio Princesa de Asturias y formó parte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático que ganó el Nóbel de la Paz en 2007, entre decenas de reconocimientos.

"Desde agosto del año pasado que literalmente no recibimos un peso", reclamó Díaz, que también es docente en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Y añadió: "No es una metáfora, no recibimos un peso para comprar un vaso de vidrio que se rompió para el laboratorio".

En 2024, el primer año de gobierno de Milei, el presupuesto del área se redujo un 30,5%, según datos del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia Tecnología e Innovación, que prevé una recorte aún mayor en 2025.

El riguroso plan de austeridad de Milei, que consiguió equilibrar las cuentas a costas de un ajuste de 4,7% del PBI en el gasto estatal, implicó una reducción de la inflación de 211% en 2023 a 118% en 2024.

Díaz señaló que, además de la restricción presupuestaria, "hay una asfixia en lo simbólico. Hay un ataque al rol de los científicos en la sociedad que nunca en toda la historia argentina ocurrió".

En un discurso en septiembre, Milei calificó a los científicos del sistema público como "casta" y dijo que deberían "salir al mercado" en lugar de "esconderse canallescamente detrás de la fuerza coactiva del Estado".

Díaz dijo este jueves que "todos los países centrales invierten un montón en ciencia fundamental". "Nunca hubiera podido llegar a donde estoy ahora si la universidad y la escuela y el jardín de infantes no hubieran sido públicos", destacó.

Argentina fue cuna de cinco premios Nóbel, tres de ellos científicos, y todos ellos formados en universidades públicas.

