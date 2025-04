"No me imagino un Real Madrid sin Vinicius", dice Mbappé

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, señaló este domingo en una entrevista televisiva en España que aterrizó en su nuevo club con la intención de jugar al lado del brasileño Vinicius, a quien no ve fuera del club blanco.

"Vine con la idea de jugar con él, no me imagino el Madrid sin Vini. Jugamos bien juntos, vamos a ayudar al Madrid", declaró el astro francés en su primera entrevista a un medio español, concretamente a la cadena televisiva La Sexta.

Con la llegada del astro galo se generó debate de quién jugaría en la banda izquierda, donde destacó Vincius. "Es normal, hay debate. No me afecta. Cristiano (Ronaldo) sabía jugar en las tres posiciones de ataque y yo lo he hecho bien en las tres", prosiguió el futbolista.

Mbappé dijo quedarse como recuerdo hasta el momento de su primer tanto con la elástica merengue y con el hat-trick contra el Manchester City en los playoff de la Liga de Campeones.

También se refirió a su sueño de lograr algún día el Balón de Oro: "Ganar una Champions con el mejor club del mundo es ganar el título más grande y hacer historia aquí. El Balón de Oro es un título individual. Me quedo con la Champions. Quiero ganar títulos con el Madrid, marcar una época. La celebración la hacía de niño como un saludo y ya se ha quedado como propia".

Sobre las críticas, el jugador de 26 años aseguró que no mira las redes. "Es difícil proteger a los míos cuando les afecta que hablen mal de mí. Nosotros vivimos en una burbuja y sabemos lo que puede pasar cuando entramos en el campo. La familia no está acostumbrada a eso y no gestiona la presión de la misma forma", dijo.

También salió el tema de la influencia que tiene su madre en su vida como profesional: "La gente tenía una imagen dura de ella. En el mundo del fútbol, la gente no quiere que haya muchas chicas. No lo ven bien. Es falso, no es mi agente, es mi madre. Solo quiere lo mejor para mí, también lo hace con mi hermano, pero él no es famoso como yo".

En cuanto al racismo, Mbappé habló de que hay que seguir luchando contra este problema. "Es una cosa de la vida, no solo del fútbol. Hay que pararlo, hay que hacer acciones. Los jugadores son más solidarios que antes entre ellos, pero no es suficiente. Es muy difícil para nosotros, pero somos famosos y mucha gente nos quiere. A los que no están en nuestra situación hay que cuidarlos".

rsc/mcd