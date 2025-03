Manifestantes exigen liberación de venezolanos presos en El Salvador en marcha por arzobispo Romero

Cientos de manifestantes exigieron este lunes la liberación de los venezolanos presos en El Salvador tras ser deportados por Estados Unidos durante una marcha en memoria del asesinado arzobispo Óscar Arnulfo Romero.

Los manifestantes demandaron también la derogación de una ley que en diciembre, bajo impulso del presidente Nayib Bukele, reintrodujo la minería metálica en El Salvador, tras estar prohibida desde 2017.

"Libertad a los migrantes venezolanos secuestrados en El Salvador", decía una pancarta en alusión a los 238 deportados el 16 de marzo y recluidos en una prisión de máxima seguridad como parte de una colaboración entre Bukele y el presidente estadounidense Donald Trump.

"Bukele ya viola los derechos humanos de miles de salvadoreños con el régimen de excepción [que da sustento legal a su guerra contra las pandillas] y ahora se presta a violar derechos de esta gente de Venezuela a la que no le han comprobado delitos", declaró el manifestante Antonio Medrano, de 47 años.

Los gobiernos de Bukele y Trump presentaron a los deportados como miembros de la banda criminal Tren de Aragua, pero en Venezuela familiares de varios de ellos afirmaron que eran migrantes.

Los manifestantes corearon también "no a la minería" y "el agua es vida, la minería no", mientras alzaban pancartas que decían "Bukele, no hay minería responsable".

El arzobispo Romero fue asesinado por un francotirador de extrema derecha el 24 de marzo de 1980 mientras oficiaba una misa en la capilla de un hospital en San Salvador.

Su asesinato condujo a una guerra civil de 12 años (1980-1992), que dejó 75.000 muertos. El papa Francisco lo canonizó en 2018.

"Justicia para nuestro santo", corearon los manifestantes.

La religiosa franciscana Sandra Ramírez señaló a la AFP que "lo correcto y justo" es "que la verdad prevalezca y su muerte no quede sin resolver".

En marzo de 2017, la ONG Tutela Legal María Julia Hernández consiguió la reapertura del caso de Romero, estancado desde 1980, luego de que en 2016 la Corte Suprema derogó una amnistía para los crímenes de la guerra civil.

Tutela Legal presentó este lunes un escrito para solicitar se "agilice" el caso de Romero, dijo el abogado de la oenegé, Alejandro Díaz.

"Hay una falta de investigación y otras diligencias que son útiles en el caso", afirmó Díaz a periodistas.

ob/fj/db