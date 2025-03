Gobernador de California incomoda a demócratas y republicanos con nuevo podcast

Un nuevo podcast en el cual el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, conversa con figuras de la derecha enfurece a su partido, cuyos líderes no llegan a un acuerdo sobre la mejor estrategia para contraatacar a Donald Trump.

En una aparente apuesta para atraer votantes de centro, Newsom, quien se perfila como candidato a asumir las riendas del partido, lanzó este mes "This is Gavin Newsom" (Soy Gavin Newsom), en el que conversa con invitados con los que está "fundamentalmente en desacuerdo".

En sus primeros dos episodios, Newsom discute con republicanos como el activista Charlie Kirk y el exasesor de Trump Steve Bannon, con quienes dice coincidir en varios puntos, como prohibir a las mujeres transgénero participar en competiciones deportivas femeninas.

Muchos demócratas del ala izquierda del partido criticaron a Newsom por dar tribuna a opiniones y figuras que consideran tabú, y por no rebatir las declaraciones incendiarias y las mentiras de sus invitados.

Pero para algunos republicanos como Anne Dunsmore, una veterana recaudadora de fondos que ha liderado varios intentos de destituir a Newsom, la estrategia es más inteligente de lo que parece.

"Está haciendo lo que todo el mundo debería estar haciendo", dijo. "Este tipo no es un idiota".

Esta semana, la presentadora conservadora Megyn Kelly advirtió a los republicanos que ir al podcast de Newsom podría ayudar a un potencial candidato demócrata a las presidenciales de 2028 a conseguir "una audiencia grande" de "ambos lados".

Las voces de la derecha dominan los podcasts más populares de Estados Unidos, considerados clave en la victoria electoral de Trump en noviembre. Los demócratas tratan de hacerse un hueco en este medio.

"No me gusta verlo porque tengo la sensación de que este tipo está preparándose para 2028", dijo Kelly en su podcast. "No deberíamos ayudarlo".

Según Dunsmore, Newsom podría estar mejorando la estrategia de los republicanos.

Los podcasts de derecha raramente tienen invitados demócratas, y siempre "hablan a sí mismos", dijo.

Al hablarle al otro lado, y no a los colegas demócratas, Newsom se distancia de las posiciones impopulares de su partido en temas como las deportistas transgénero, dijo Dunsmore.

"Este podcast es Gavin Newsom mitigando el extremismo que ha tenido que mostrar en los últimos diez años", agregó.

"Y mata dos pájaros de un tiro, no tiene que lidiar con los locos de su propio partido"

- "Extremistas" -

Para algunos demócratas, esta estrategia es peligrosa y contraproducente.

Fue evidente que Newsom evitó corregir en dos ocasiones a Bannon cuando este afirmó que Trump había ganado las elecciones de 2020.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, quien se prevé que buscará la candidatura demócrata para las presidenciales de 2028, atacó a Newsom esta semana.

"Steve Bannon promueve el odio y la rabia, e incluso la violencia en algunos momentos, y no creo que debamos darle aire en ninguna plataforma, nunca, en ningún lugar", dijo.

Steven Maviglio, un estratega de Sacramento, dijo que la idea de Newsom de hablar con los "extremistas de derecha" no "ayuda a la causa demócrata".

También dudó de que beneficie al propio Newsom, que primero tiene que conseguir el respaldo de sus compañeros de partido para aspirar a la Casa Blanca.

"Para ser presidente en 2028 tienes que, primero, conquistar los votos de las primarias demócratas", recordó Maviglio.

"Tiene un trabajo principal: es gobernador de un estado con muchos desafíos que no ha cumplido del todo (...) creo que le iría mejor haciendo su trabajo".

Llamar la atención de los medios de comunicación nacionales puede ser el objetivo principal de Newsom, dijo Steve Caplan, profesor de comunicación y marketing en la Universidad del Sur de California.

"¿Es lo que quieren los demócratas ahora, compartir mesa con los Charlie Kirk y Steve Bannon ante el mundo? La respuesta es no", dijo Caplan.

Aunque "aparentemente está cómodo yendo en una dirección distinta. ¿Funcionará? Falta mucho para las elecciones", agregó.

